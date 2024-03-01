Похороны Навального: у храма выставили коридор из ограждений

«Медуза» пишет, что в окрестностях храма «Утоли моя печали» наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. По словам корреспондента «Медиазоны», сообщения в мессенджере Telegram отправляются несколько минут, а приложение «Яндекс. Карты» сообщает об отсутствии соединения.

Отпевание Алексея Навального пройдет в храме «Утоли моя печали» в 14:00 московскому времени. Его похоронят в 16.00 на Борисовском кладбище. Сотрудники полиции начали патрулировать Борисовское кладбище уже 29 февраля - за день до похорон Навального.

Усиленные наряды полиции также начали дежурить у станции метро «Борисово». Кроме того, в церкви расклеили плакаты о запрете аудио- и видеозаписи, над царскими вратами алтаря начали монтировать видеокамеру. К вечеру 29 февраля на территории церкви поставили железные заграждения.