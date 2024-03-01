Отпевание Алексея Навального пройдет в храме «Утоли моя печали» в 14.00 московскому времени. Его похоронят в 16.00 на Борисовском кладбище. Сотрудники полиции начали патрулировать Борисовское кладбище уже 29 февраля - за день до похорон Навального. Rus.Postimees следит за событиями в онлайн-блоге.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И БЛОГ ⟩ Похороны Навального: гроб с телом политика занесли в храм, толпа скандирует «Навальный!» (6)
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в тюрьме 16 февраля. Ему было 47 лет.
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что прощание с Навальным и похороны планировалось провести 29 февраля, но «быстро выяснилось», что к этой дате «нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу». Жданов связал это с тем, что в этот день Владимир Путин выступал с посланием к Федеральному собранию.