Лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в тюрьме 16 февраля. Ему было 47 лет.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что прощание с Навальным и похороны планировалось провести 29 февраля, но «быстро выяснилось», что к этой дате «нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу». Жданов связал это с тем, что в этот день Владимир Путин выступал с посланием к Федеральному собранию.