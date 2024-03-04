Пришла весна, а вместе с ней Rus.Postimees вышел на улицы Нарвы чтобы узнать, чем живут ее жители в это напряженное и трудное время, что их беспокоит, радует, пугает или злит.
ОПРОС ⟩ Цены на отопление, война, решения правительства: что пугает, беспокоит и раздражает Нарвитян
Алена
«Я ничего не опасаюсь, ничего не боюсь и меня ничего не раздражает. Когда война началась два года назад, я, безусловно, почувствовала тревогу и несколько месяцев в этой тревоге жила. Приняла решения, которые помогли мне что-то переоценить, поставить семью на первое место. Мне не нравятся какие-то налоги, например, автоналог. Но я ко всему подстраиваюсь, я лояльна Эстонской республике и верю в лучшее».
Нина
«Я ничего не боюсь. Я пенсию неплохую получаю, живу одна. Мы еще в советское время привыкли жить скромно, так и сейчас живу. Есть опасения, что в Россию могут не пустить. Я пока боюсь туда ездить, у меня там могилка родителей. Но лично я и моя соседка - мы живем нормально. Пообщаемся, и у нас все хорошо».
Анастасия
«Меня мало чего злит. Я понимаю, что за каждым решением стоят какие-то условия, которых мы можем не видеть и не понимать, но о которых знают люди, стоящие за принятием решения. Стараюсь адекватно воспринимать изменения и считаю, что человек сам строит свою судьбу. Опасаюсь, как и многие, войны, но верю и надеюсь, что ее не будет».
Екатерина
«Меня тревожит экономическое положение страны, потому что от этого зависит наше. Уменьшили пособие на детей, подорожание продуктов в магазинах, у нас отопление очень дорогое. Войны не очень опасаюсь, а вот тот факт, что у меня трое детей - это дополнительные причины для страха и переживаний. Когда один ребенок - проще, а когда трое - уже по-другому. На 200 евро уменьшилось пособие, раньше оно немного помогало и давало больше уверенности».
Вера
«Такое дорогое отопление! За коммуналку вот получилось 330 евро, 200 - только за отопление. Я на пенсии, но хоть муж зарабатывает. Мне не нравится, что человек, чтобы прокормить свою семью, вынужден уезжать за границу. Мой внук в прошлом году закончил университет, он инженер-робототехник, учился на эстонском. Да и вообще хотелось бы, чтобы мир был, чтобы война закончилась».
Иво
«Меня пугает, что наше правительство живет в каком-то другом мире, нежели народ. Кажется, что они не понимают реальной жизни. В прошлый раз я баллотировался в Рийгикогу, участвовал в дебатах, это было очень страшно, что говорят эти люди. Они все дальше и дальше от реальной жизни. Они не понимают, чьи интересы представляют. Кто им дало право врать? Раздражает, что люди в правительстве как будто не понимают, откуда идут деньги. Берут их с налогов, сейчас налоги подняли, а денег так и нет нигде».
Петр и Александр
«Я лично болею и переживаю, что у меня не пройдет головокружение. Подсознательно у меня есть страх войны, ведь говорят, что Россия закончит с Украиной и примется за нас», - сказал Петр.
«Я ничего не боюсь. У меня все в Риигикюла похоронены, но я туда не поеду, не дождетесь!» - сказал Александр.
Кирилл
«Как домохозяина и семьянина меня беспокоят вечно растущие цены: на энергоресурсы, на топливо, на продукты. Беспокоит происходящее в Нарве, и происшетсвие с Аго Кыргвеэ тому пример: у нас нет и мало квалифицированной рабочей силы и специалистов на своих местах. Как русскоязычный гражданин я чувствую, что не могу работать на профессиях, для которых у меня есть компетенция, но не хватает эстонского языка. Опасаюсь, что не смогу справиться с этими трудностями».