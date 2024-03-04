ОПРОС ⟩ Цены на отопление, война, решения правительства: что пугает, беспокоит и раздражает Нарвитян

Вера, пенсионерка. Фото: Илья Смирнов

Вера

«Такое дорогое отопление! За коммуналку вот получилось 330 евро, 200 - только за отопление. Я на пенсии, но хоть муж зарабатывает. Мне не нравится, что человек, чтобы прокормить свою семью, вынужден уезжать за границу. Мой внук в прошлом году закончил университет, он инженер-робототехник, учился на эстонском. Да и вообще хотелось бы, чтобы мир был, чтобы война закончилась».

Иво, предприниматель и родитель. Фото: Илья Смирнов

Иво

«Меня пугает, что наше правительство живет в каком-то другом мире, нежели народ. Кажется, что они не понимают реальной жизни. В прошлый раз я баллотировался в Рийгикогу, участвовал в дебатах, это было очень страшно, что говорят эти люди. Они все дальше и дальше от реальной жизни. Они не понимают, чьи интересы представляют. Кто им дало право врать? Раздражает, что люди в правительстве как будто не понимают, откуда идут деньги. Берут их с налогов, сейчас налоги подняли, а денег так и нет нигде».

Петр и Александр, пенмионеры. Фото: Илья Смирнов

Петр и Александр

«Я лично болею и переживаю, что у меня не пройдет головокружение. Подсознательно у меня есть страх войны, ведь говорят, что Россия закончит с Украиной и примется за нас», - сказал Петр.

«Я ничего не боюсь. У меня все в Риигикюла похоронены, но я туда не поеду, не дождетесь!» - сказал Александр.

Кирилл, нарвитянин. Фото: Илья Смирнов

Кирилл

«Как домохозяина и семьянина меня беспокоят вечно растущие цены: на энергоресурсы, на топливо, на продукты. Беспокоит происходящее в Нарве, и происшетсвие с Аго Кыргвеэ тому пример: у нас нет и мало квалифицированной рабочей силы и специалистов на своих местах. Как русскоязычный гражданин я чувствую, что не могу работать на профессиях, для которых у меня есть компетенция, но не хватает эстонского языка. Опасаюсь, что не смогу справиться с этими трудностями».