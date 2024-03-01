Ограничение снято: в Эстонии геям разрешили становиться донорами крови

По словам руководителя центра крови Таллиннской региональной больницы Аве Леллеп, критерии рискованного сексуального поведения для доноров крови за последние годы изменились во всем мире, в том числе и в Эстонии.

«В 2018 в Эстонии постоянный запрет на сдачу крови для мужчин, имевших сексуальные отношения с другим мужчиной, был заменен на 12-месячное ограничение (то есть геи не могли быть донорами в течение года после последнего сексуального контакта - прим.ред.). Через несколько лет ограничения были вновь пересмотрены, и с учетом опубликованных по Эстонии эпидемиологических данных, а также совершенствования технологий тестирования донорской крови в Эстонии было решено для доноров с поведением высокого риска еще больше ослабить ограничения на сдачу крови», - сказала Леллеп.

С 2022 года мужчинам разрешили сдавать кровь по истечении четырех месяцев с момента последнего сексуального контакта с другим мужчиной.

Поскольку во многих странах гомосексуальные мужчины могут сдавать кровь наравне с гетеросексуальными донорами, Эстонское общество трансфузионной медицины (ETMS) в прошлом году вернуло ограничения, связанные с рискованным поведением, на повестку дня, говорится в пресс-релизе. Для того, чтобы можно было применить новые критерии отбора доноров и в Эстонии, необходимо было заранее оценить влияние изменений на безопасность донорской крови.