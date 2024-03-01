В пятницу, 1 марта, во всех центрах крови Эстонии меняются критерии и ограничения отбора доноров – отныне гомосексуальные мужчины смогут сдавать кровь наравне с гетеросексуальными донорами.
Ограничение снято: в Эстонии геям разрешили становиться донорами крови
По словам руководителя центра крови Таллиннской региональной больницы Аве Леллеп, критерии рискованного сексуального поведения для доноров крови за последние годы изменились во всем мире, в том числе и в Эстонии.
«В 2018 в Эстонии постоянный запрет на сдачу крови для мужчин, имевших сексуальные отношения с другим мужчиной, был заменен на 12-месячное ограничение (то есть геи не могли быть донорами в течение года после последнего сексуального контакта - прим.ред.). Через несколько лет ограничения были вновь пересмотрены, и с учетом опубликованных по Эстонии эпидемиологических данных, а также совершенствования технологий тестирования донорской крови в Эстонии было решено для доноров с поведением высокого риска еще больше ослабить ограничения на сдачу крови», - сказала Леллеп.
С 2022 года мужчинам разрешили сдавать кровь по истечении четырех месяцев с момента последнего сексуального контакта с другим мужчиной.
Поскольку во многих странах гомосексуальные мужчины могут сдавать кровь наравне с гетеросексуальными донорами, Эстонское общество трансфузионной медицины (ETMS) в прошлом году вернуло ограничения, связанные с рискованным поведением, на повестку дня, говорится в пресс-релизе. Для того, чтобы можно было применить новые критерии отбора доноров и в Эстонии, необходимо было заранее оценить влияние изменений на безопасность донорской крови.
ETMS в сотрудничестве с центрами крови Эстонии провели анализ риска на основе методологии Европейского агентства по лекарственным средствам, в которой учитывалось наличие инфекций, передающихся через кровь, в оцениваемой группе, а также чувствительность и специфичность методов исследования, используемых для обследования доноров в центрах крови.
Результаты анализа риска показали, что остаточный риск популяции доноров крови в определенной степени увеличивается при добавлении мужчин-гомосексуалов, но общая оценка риска передающихся через кровь вирусов (ВИЧ, ВГВ и ВГС) не меняется. «Например, в условиях Эстонии вероятность погибнуть в автокатастрофе и получить удар молнией во много раз выше, чем заразиться ВИЧ, ВГВ, ВГС в период окна (период времени, в течение которого лабораторным путем невозможно обнаружить возбудителей болезни в донорской крови – прим.ред) при переливании крови».
Поскольку в Эстонии больше нет необходимости задавать донорам крови вопросы о сексуальной ориентации, с 1 марта анкета донора и критерии отбора станут одинаковыми как для гомосексуальных, так и для гетеросексуальных людей. Платные секс-услуги, случайные связи и новый сексуальный партнер по-прежнему считаются рискованным сексуальным поведением, что приводит к запрету на сдачу крови на четыре месяца.