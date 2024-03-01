Банк: у половины населения Эстонии ухудшилось финансовое положение

По данным опроса, лишь 12-ти процентам жителей Эстонии не приходилось сокращать свои расходы в течение последнего года.

Большая часть населения - 62 процента - пыталась урезать расходы, пользуясь специальными предложениями. В последние 12 месяцев почти половина, или 49 процентов респондентов пытались сократить расходы за счет более тщательного планирования повседневных покупок, а 45 процентов - за счет более редкого посещения ресторанов, сообщает SEB.

Существуют различия в сдерживании расходов в разных возрастных группах. Например, 62 процента молодых людей в возрасте 18-29 лет стали реже питаться вне дома за последние 12 месяцев. То же самое сказали 50 процентов возрастной группы 30-39 лет, 52 процента 40-49-летних, 35 процентов 50-59-летних и 28 процентов 60-74-летних.

«Использование скидок и более тщательное планирование повседневных покупок - основные способы, с помощью которых все возрастные группы сократили свои расходы. Однако исследование показало, что чем моложе возрастная группа, тем больше люди сокращают расходы на питание в течение года. Это может быть связано с тем, что молодые люди чаще едят вне дома, например, обедают или проводят больше времени с друзьями в кафе и ресторанах, и это было одним из способов экономии», - объясняет, менеджер сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ.

Исследование SEB показало, что за последний год 37 процентов жителей Эстонии стали покупать меньше предметов роскоши, а 35 процентов отказались от более крупных покупок, таких как кухонная техника или мебель для дома, чтобы сократить свои повседневные расходы. Кроме того, почти треть, или 32 процента, за последние 12 месяцев сократили расходы на хобби и развлечения, а 28 соотечественников стали реже ездить за границу.

«Прежде всего люди экономят на повседневных расходах: либо следят ща скидками, либо более тщательно планируют свои покупки. В некотором роде на таких расходах сэкономить проще, чем, например, на жилье или транспорте. Экономия на развлечениях, хобби, предметах роскоши, путешествиях и крупных покупках встречается несколько реже, но не все респонденты могут ежедневно тратить деньги на эти категории ежедневно, а значит, не могут или не должны на них экономить», - говорит Коплимяэ.