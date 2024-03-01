В четверг, 29 февраля, около полсотни человек вышли на пикет к зданию волостной управы Тапа. Люди протестовали против запланированной реформы образования.
Фото и видео ⟩ В Тапа люди вышли на акцию против запланированной реформы образования
Согласно плану реформы, начиная со следующего года будут закрыты 7-9 классы основных школ Лехтсе и Янеда. Однако упомянутые школы достаточно большие и, по мнению общественности, они должны продолжать работать как основные школы.
Осенью в первый класс школы Лехтсе, как ожидается, пойдут 12 детей. Осведомленные люди рассказали Virumaa Teataja, что далеко идущая цель реформы – искусственно превратить рассматриваемые школы в малые школы, за которые государство выплачивает пособия местным самоуправлениям.
«Когда в конце прошлого года волостной старейшина встретился с учителями школ Лехтсе и Янеда, он заверил нас, что нам не стоит волноваться, самоуправление не пойдет против общества, - сказал один из учителей, пожелавший сохранить анонимность. - И что сейчас происходит? Без какого-либо глубокого анализа, без каких-либо серьезных аргументов они хотят закрыть третью ступень наших школ. Нам лгали, нас игнорировали и мы оскорблены».
На пикет пришло около полусотни человек, были представлены члены общин Янеда и Лехтсе, их поддержали учителя Тапаской школы. За двадцать минут до начала заседания к волостному зданию подъехали два внедорожника и пожарная машина, завыли сирены и машины засигналили, из автомобилей достали плакаты. «Не убивайте деревенскую жизнь!» - гласил один из них. Пожарная машина тоже весьма символична, поскольку старый спасательный автомобиль принадлежит добровольческой спасательной команде Лехтсе, которая сейчас тоже закрыта.
Вскоре на место прибыл полицейский патруль и попросил внедорожники и пожарную машину перепарковаться, поскольку они мешали движению транспорта. Но до конфликта дело не дошло.
Руководитель региональной группы Раквереского отделения полиции Кристи Рист пояснила, что организаторы проинформировали полицию о митинге и зарегистрировали его, как того требует закон. «Мы учли, что людей там могло быть больше, чем обычно. Полиция в этом районе занималась привычной повседневной работой, но мы, конечно, были готовы отреагировать в случае необходимости», - сказала она.
Жители Тапа, проходившие мимо пикетчиков, в целом были в курсе происходящего. «Что за цирк здесь происходит?» - спросила пожилая женщина на эстонском у подруги, и та ответила по-русски: «Они хотят закрыть школу Лехтсе, люди против». «Боже мой, теперь детям и учиться не дают», - забеспокоилась первая.
Пикетчики планировали, что, когда законопроект начнут рассматривать на заседании, они прямо перед зданием волостной управы включат сирены, чтобы продвигающим реформу было максимально некомфортно. Однако этот план не в полной мере увенчался успехом - через полтора часа после начала пикета на место вновь прибыли сотрудники полиции и попросили людей покинуть улицу Пикк и переместиться на ближайшую парковку.