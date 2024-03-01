Фото и видео ⟩ В Тапа люди вышли на акцию против запланированной реформы образования

Согласно плану реформы, начиная со следующего года будут закрыты 7-9 классы основных школ Лехтсе и Янеда. Однако упомянутые школы достаточно большие и, по мнению общественности, они должны продолжать работать как основные школы.

Осенью в первый класс школы Лехтсе, как ожидается, пойдут 12 детей. Осведомленные люди рассказали Virumaa Teataja, что далеко идущая цель реформы – искусственно превратить рассматриваемые школы в малые школы, за которые государство выплачивает пособия местным самоуправлениям.

«Когда в конце прошлого года волостной старейшина встретился с учителями школ Лехтсе и Янеда, он заверил нас, что нам не стоит волноваться, самоуправление не пойдет против общества, - сказал один из учителей, пожелавший сохранить анонимность. - И что сейчас происходит? Без какого-либо глубокого анализа, без каких-либо серьезных аргументов они хотят закрыть третью ступень наших школ. Нам лгали, нас игнорировали и мы оскорблены».

​На пикет пришло около полусотни человек, были представлены члены общин Янеда и Лехтсе, их поддержали учителя Тапаской школы. За двадцать минут до начала заседания к волостному зданию подъехали два внедорожника и пожарная машина, завыли сирены и машины засигналили, из автомобилей достали плакаты. «Не убивайте деревенскую жизнь!» - гласил один из них. Пожарная машина тоже весьма символична, поскольку старый спасательный автомобиль принадлежит добровольческой спасательной команде Лехтсе, которая сейчас тоже закрыта.