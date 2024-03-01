ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смотрите, как будет выглядеть улица Лайкмаа после реконструкции

Трамвайные остановки запланированы посередине улицы. Проезжая часть предназначена только для движения общественного транспорта и покрыта гранитным каменным покрытием. Тротуары планируется покрыть гранитными плитами и камнем.

Пространства между трамвайными путями покрыты специальным газоном, который достаточно прочен, чтобы в случае необходимости обеспечить временное движение транспортных средств по трамвайным путям. Вдоль тротуара установлены ограждения со светодиодной подсветкой, чтобы защитить зеленые насаждения от вытаптывания.

Посередине улицы планируется высадить 14 дубов с пирамидальной кроной. При посадке деревьев будет использована корнезащитная ткань, которая используется для защиты корней от подземных коммуникаций и облегчения пересадки деревьев при необходимости.

Также будут высажены устойчивые к уличной атмосфере растения: спирея японская, спирея березолистная, рябинник, смородина железистая, дикий виноград и снежноягодник голландский. Невысокое озеленение построено с учетом обеспечения достаточной видимости пешеходных переходов. На улице Лайкмаа будет высажено более 2200 кустарников.

Также для ландшафтного дизайна улицы Лайкмаа специально спроектированы четыре световые скульптуры в форме деревьев. По плану реконструкция улицы завершится к декабрю.

В результате на участке длиной почти 2,5 километра будет построена новая трамвайная линия, начинающаяся на пересечении улиц Кивисилла и Гонсиори и продолжающаяся до бульвара Пыхья.

Трамвайное движение по новому маршруту планируется начать осенью этого года, однако продолжатся работы по укладке дорожного покрытия на дорогах и тротуарах, установке средств организации дорожного движения, павильонов ожидания, а также работы по благоустройству, которые будут окончательно завершены в начале 2025 года.