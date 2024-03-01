Житель Эстонии на погранпереходе Ивангород-Нарва ударил ножом 63-летнего мужчину

Информация о нападении с ножом и фотографии с места происшествия распространились в Facebook-группе «Граница НАРВА-ИВАНГОРОД», однако вскоре были удалены.

Как сообщает портал 47news, по предварительным данным, в очереди у погранперехода 37-летний мужчина поссорился с 63-летним мужчиной и схватился за нож. Нападавший - постоянно живущий в Эстонии обладатель серого паспорта, в Россию он приехал накануне. У потерпевшего двойное гражданство.