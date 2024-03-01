Пт, 1.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Житель Эстонии на погранпереходе Ивангород-Нарва ударил ножом 63-летнего мужчину

rus.postimees.ee
Copy
Кухонный нож, который Вейко Вилпарк метнул возле автовокзала Пярну, был уничтожен после конфискации.
Кухонный нож, который Вейко Вилпарк метнул возле автовокзала Пярну, был уничтожен после конфискации. Фото: Pärnu Postimees

Вечером 29 февраля в полицию Кингисеппа поступило сообщение о ножевом ранении в очереди у пограничного пункта пропуска в Ивангороде: серопаспортник, постоянно проживающий в Эстонии, ударил ножом 63-летнего мужчину.

Информация о нападении с ножом и фотографии с места происшествия распространились в Facebook-группе «Граница НАРВА-ИВАНГОРОД», однако вскоре были удалены. 

Как сообщает портал 47news, по предварительным данным, в очереди у погранперехода 37-летний мужчина поссорился с 63-летним мужчиной и схватился за нож. Нападавший - постоянно живущий в Эстонии обладатель серого паспорта, в Россию он приехал накануне. У потерпевшего двойное гражданство.

Потерпевшего госпитализировали с ранением шеи. Полиция Кингисеппа возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх