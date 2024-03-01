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Житель Эстонии ударил ножом 63-летнего мужчину на погранпереходе Ивангород-Нарва

rus.postimees.ee
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Кухонный нож, который Вейко Вилпарк метнул возле автовокзала Пярну, был уничтожен после конфискации.
Кухонный нож, который Вейко Вилпарк метнул возле автовокзала Пярну, был уничтожен после конфискации. Фото: Pärnu Postimees

Вечером 29 февраля в полицию Кингисеппа поступило сообщение о ножевом ранении в очереди у пограничного пункта пропуска в Ивангороде: серопаспортник, постоянно проживающий в Эстонии, ударил ножом 63-летнего мужчину.

Информация о нападении с ножом и фотографии с места происшествия распространились в Facebook-группе «Граница НАРВА-ИВАНГОРОД», однако вскоре были удалены. 

Как сообщает портал 47news, по предварительным данным, в очереди у погранперехода 37-летний мужчина поссорился с 63-летним мужчиной и схватился за нож. Нападавший - серопаспортник, он постоянно живет в Эстонии, а в Россию приехал накануне. Потерпевший - обладатель двойного гражданства.

Потерпевшего госпитализировали с ранением шеи. Полиция Кингисеппа возбудила уголовное дело о хулиганстве.

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