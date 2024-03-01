НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ⟩ В Эстонии начали собирать старые рыболовные сети для ВСУ

ВСУ обратились за помощью к Силам обороны Эстонии с просьбой предоставить ей старые рыболовные сети для борьбы с вражескими беспилотниками FPV. Сети, развешенные над военными объектами, прозрачны и оператор дрона не сможет разглядеть препятствие - в результате сеть остановит дрон до того, как он достигнет цели.

Запрос на поставки сетей поступил в Добровольное общество охраны рыбных ресурсов через Силы обороны Эстонии, которые получили эту информацию непосредственно с украинского фронта.

Проект позволит также найти достойное применение старым сетям, которые лежат без дела и не окажутся выброшенными на свалку.

Список пунктов сбора и условия акции можно найти здесь. Кампания по сбору старых сетей для ВСУ продлится до конца марта, и в Эстонии открыто более 20 пунктов сбора.

Добровольное общество охраны рыбных ресурсов Эстонии объединяет активных людей, которым небезразлична природа и главная цель которых - обеспечить сохранение рыбы в дикой природе и соблюдение правил рыболовства.

По мере возможности реализуются и другие проекты, направленные на защиту природы и окружающей среды.