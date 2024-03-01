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Видео ⟩ В России дроны атаковали военный завод

rus.postimees.ee
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Дрон. Иллюстративное фото.
Дрон. Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

В ночь на 1 марта беспилотники атаковали промзону в России в Дзержинске Нижегородской области, где находится завод имени Свердлова, передает «Радио Свобода».

О звуках взрывов и ярких вспышках в районе промзоны сначала сообщили в местных Telegram-каналах. «Экстренные службы помчались в сторону завода имени Свердлова. Дорогу к предприятию перекрыли», – писали в паблике «Мой Нижний Новгород», предполагая атаку беспилотников.

Позже атаку подтвердили мэр Дзержинска Иван Носков и Минобороны России. «Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме», – написал Носков.

По информации Минобороны России, в ночь на 1 марта над Нижегородской областью были перехвачены три дрона, еще один беспилотник уничтожен над Белгородской областью.

Завод имени Свердлова является градообразующим предприятием Дзержинска. На заводе производят взрывчатые вещества, оборонную продукцию и промышленную химию.

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