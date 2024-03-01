Видео ⟩ В России дроны атаковали военный завод

О звуках взрывов и ярких вспышках в районе промзоны сначала сообщили в местных Telegram-каналах. «Экстренные службы помчались в сторону завода имени Свердлова. Дорогу к предприятию перекрыли», – писали в паблике «Мой Нижний Новгород», предполагая атаку беспилотников.

Позже атаку подтвердили мэр Дзержинска Иван Носков и Минобороны России. «Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме», – написал Носков.

Explosions rang out at night in Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod region of the Russian Federation



There is a military plant that specializes in the manufacture of ammunition .



The local authorities immediately declare that the plant is working, and the unknown UAV was shot down by… pic.twitter.com/mWAARM8jJz — PS01 (@PStyle0ne1) March 1, 2024

По информации Минобороны России, в ночь на 1 марта над Нижегородской областью были перехвачены три дрона, еще один беспилотник уничтожен над Белгородской областью.

Завод имени Свердлова является градообразующим предприятием Дзержинска. На заводе производят взрывчатые вещества, оборонную продукцию и промышленную химию.