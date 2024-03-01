Местные самоуправления получат 1,35 миллиона евро от Сил обороны

Компенсация будет выплачена как местным самоуправлениям, территория которых включает полигон и зону его влияния, так и тем местным самоуправлениям, территория которых включает только зону влияния полигона.

В зависимости от типов оружия, используемого на полигоне, и интенсивности вызываемых ими шумовых и вибрационных помех, зона влияния составляет от 1 000 до 4 000 метров от границы полигона.

Компенсация рассчитывается исходя из размера полигона и зоны его влияния, а также количества жилых помещений в зоне воздействия на территории местного самоуправления, зарегистрированных в регистре зданий по состоянию на 1 января.

Цель пособия - помочь местным властям сделать инвестиции и улучшить местную среду обитания. Например, в волости Выру сумма предыдущего пособия помогла построить детский сад в Сымерпалу. «Чтобы максимально увеличить число бенефициаров, следующее пособие будет использовано для ремонта и содержания дорог в зоне помех», - сказал старейшина волости Выру Кальмер Пуусепп.

Старейшина волости Тапа Рихо Телль добавил, что в нынешней сложной экономической ситуации компенсации за помехи являются важным подспорьем для местной власти.

«Мы будем использовать средства от компенсаций за помехи для улучшения состояния дорожной сети в местном самоуправлении, а также для развития спортивной инфраструктуры в Лехтсе и в Тапа. Средства от сбора от компенсаций за помехи вносят значительный вклад в улучшение условий жизни в волости», - сказал Телль.

В 2024 году 16 местных самоуправлений получат следующие компенсации Волость Алутагузе - 24 907 евро

Волость Ания - 57 158 евро

Волость Антсла - 32 382 евро

Волость Кадрина - 36 980 евро

Волость Кийли - 97 707 евро

Волость Куусалу - 146 106 евро

Волость Ляэне-Харью - 120 713 евро

Город Нарва-Йыэсуу - 94 561 евро

Город Пярну - 1 173 евро

Волость Рыуге - 57 695 евро

Волость Саарде - 23 990 евро

Волость Саку - 28 774 евро

Волость Тапа - 330 533 евро

Волость Тойла - 22 365 евро

Город Выру - 126 438 евро

Волость Выру - 148 524 евро

Компенсация будет выплачена не позднее 31 марта.

В Эстонии действуют семь полигонов - Центральный полигон Сил обороны и полигоны в Нурсипалу, Сиргала, Кикепера, Клоога, Мяннику и Соодла.