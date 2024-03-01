В этом году Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) выплатит 16 местным самоуправлениям в общей сложности 1 350 000 евро в качестве компенсаций за помехи, вызванные использованием полигонов Сил обороны и ополчения Кайтселийт.
Местные самоуправления получат 1,35 миллиона евро от Сил обороны
Компенсация будет выплачена как местным самоуправлениям, территория которых включает полигон и зону его влияния, так и тем местным самоуправлениям, территория которых включает только зону влияния полигона.
В зависимости от типов оружия, используемого на полигоне, и интенсивности вызываемых ими шумовых и вибрационных помех, зона влияния составляет от 1 000 до 4 000 метров от границы полигона.
Компенсация рассчитывается исходя из размера полигона и зоны его влияния, а также количества жилых помещений в зоне воздействия на территории местного самоуправления, зарегистрированных в регистре зданий по состоянию на 1 января.
Цель пособия - помочь местным властям сделать инвестиции и улучшить местную среду обитания. Например, в волости Выру сумма предыдущего пособия помогла построить детский сад в Сымерпалу. «Чтобы максимально увеличить число бенефициаров, следующее пособие будет использовано для ремонта и содержания дорог в зоне помех», - сказал старейшина волости Выру Кальмер Пуусепп.
Старейшина волости Тапа Рихо Телль добавил, что в нынешней сложной экономической ситуации компенсации за помехи являются важным подспорьем для местной власти.
«Мы будем использовать средства от компенсаций за помехи для улучшения состояния дорожной сети в местном самоуправлении, а также для развития спортивной инфраструктуры в Лехтсе и в Тапа. Средства от сбора от компенсаций за помехи вносят значительный вклад в улучшение условий жизни в волости», - сказал Телль.
В 2024 году 16 местных самоуправлений получат следующие компенсации
- Волость Алутагузе - 24 907 евро
- Волость Ания - 57 158 евро
- Волость Антсла - 32 382 евро
- Волость Кадрина - 36 980 евро
- Волость Кийли - 97 707 евро
- Волость Куусалу - 146 106 евро
- Волость Ляэне-Харью - 120 713 евро
- Город Нарва-Йыэсуу - 94 561 евро
- Город Пярну - 1 173 евро
- Волость Рыуге - 57 695 евро
- Волость Саарде - 23 990 евро
- Волость Саку - 28 774 евро
- Волость Тапа - 330 533 евро
- Волость Тойла - 22 365 евро
- Город Выру - 126 438 евро
- Волость Выру - 148 524 евро
Компенсация будет выплачена не позднее 31 марта.
В Эстонии действуют семь полигонов - Центральный полигон Сил обороны и полигоны в Нурсипалу, Сиргала, Кикепера, Клоога, Мяннику и Соодла.