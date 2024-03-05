В последние недели стали широко обсуждаться слухи и догадки о возможном размещении Россией ядерного оружия в космосе. Томас Притчард, сотрудник Института Шютте Тартуского университета, вспоминает историю развития подобных устройств и анализирует возможные последствия их применения, и настаивает, что хотя преуменьшать потенциал ядерного оружия в космосе не стоит, более серьезные риски вытекают из чувства страха и неуверенности, порождаемого тиражируемой в новостях тревожной информацией.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Ядерное оружие в космосе: реальность и влияние нового рубежа
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
В последнее время распространяются новости о том, что Россия собирается или могла уже разместить ядерное оружие в космосе. Один американский конгрессмен несколько загадочно сообщил, что эта возможность представляет «серьезную угрозу национальной безопасности», после чего возникло множество предположений о возможных последствиях.
Москва отвергла эти спекулятивные заявления как «злонамеренные сочинительства», имеющие скрытые политические мотивы. Чтобы понять, что же на самом деле происходит и что это значит, давайте рассмотрим историю применения ядерного оружия в космосе, а также политико-стратегические мотивы, необходимые для использования такого оружия.
Исторический экскурс
Для того, чтобы взвешенно оценить возможности применения ядерного оружия на больших высотах, необходимо, во-первых, обратить внимание на исторические примеры таких разработок. США и Советский Союз провели ряд испытаний ядерного оружия на больших высотах для наблюдения за его действием. Самым известным испытанием США было Starfish Prime, а самым известным советским аналогом - испытание 184 в рамках проекта «К». Оба теста были проведены в 1962 году, причем американский Starfish Prime произошел на несколько месяцев раньше.
В результате наблюдения за эффектами Starfish Prime и испытания 184 было выяснено, что детонация ядерной боеголовки на низкой орбите Земли может посеять настоящий хаос для электронного оборудования и инфраструктуры на Земле, а также для спутников в пределах их орбиты. Оба испытания показали, что электромагнитный импульс, вызванный таким взрывом, может не только перегрузить, но и разрушить электростанции и многие другие ключевые элементы электросети.
Радиация, созданная взрывами, оставалась в магнитном поле Земли, и в случае с Starfish Prime документально подтверждено, что созданный искусственный радиационный пояс привел к выходу из строя нескольких спутников.
Данные исторические примеры использования ядерного оружия в космосе показывают, что в современных реалиях это может привести к краху общества. В конце концов, наша зависимость от электроники и низкоорбитальных спутников с 60-х годов только выросла.
Однако вскоре после этих испытаний начались переговоры между двумя противниками в холодной войне, и к концу того же десятилетия был подписан Договор о космосе. Данный договор ратифицировали и до сих пор поддерживают все основные космические державы. Важно отметить, что этот договор прямо запрещает размещение оружия массового уничтожения в космическом пространстве.
Игра на чувстве страха
Проводилось также множество других испытаний различных видов противоспутникового оружия, например, обычных ракет. Но в распространяющейся сейчас информации именно ядерный фактор и его эффект электромагнитного импульса вызывают страх и беспокойство.
Таким образом, прежде чем ответить на вопрос о том, будет ли такое оружие использоваться в будущем, необходимо выяснить вероятность его существования в космосе уже сейчас.
Идея о том, что Москва уже вывела на орбиту ядерное оружие в той или иной форме, возникла из-за спекуляций вокруг секретного содержания двух недавних запусков ракет, осуществленных Москвой, и упомянутых выше разговоров об угрозах национальной безопасности в Америке.
Хотя на данный момент мы не знаем, что было на борту ракет, отправленных российским Министерством обороны, можно предположить, что для того эффекта, который хочет произвести Москва, на самом деле ничего и не нужно. Существует огромное количество причин, по которым Москва не стала бы использовать никакой тип ядерного противоспутникового оружия. Ведь она больше выиграет просто от страха, спровоцированного этой новостью, нежели от реального взрыва.
Тем не менее, если мы хотим разобраться в этом вопросе, то стратегические и политические мотивы должны стоять на первом месте, поскольку всегда существует вероятность того, что угроза реальна, и это требует тщательных расчетов.
В целом существует два возможных вида устройств, о которых идет речь. Первый - это ядерная боеголовка любого типа, стремящаяся вызвать эффект, который наблюдался в ходе испытаний 1960-х годов. Второй - устройство, работающее на ядерной энергии и нацеленное на спутники более точечно, чем детонация боеголовки.
Если речь идет о боеголовке, находящейся на орбите, возможные последствия катастрофы, несомненно, выше, но именно по этой причине ее применение крайне маловероятно. Эти рассуждения опираются на логику сдерживания, ведь запуск ядерной боеголовки, независимо от того, будут ли непосредственными жертвами только спутники и линии электропередач, - это как открыть ящик Пандоры для возможного возмездия.
Мы можем не сомневаться, что одного такого взрыва может быть достаточно для потенциального краха всей цивилизации. Однако вероятность и цена ответного удара настолько высоки, что он будет рассматриваться на равных с тактическим ядерным ударом по населенным пунктам, хотя у союзников будет выше возможность для ответного удара.
Существует мнение, что взрыв устройства, спровоцировавшего электромагнитную атаку, невозможно отследить. Ведь мгновенно выведенная из строя электроника и спутники стороны, подвергшийся нападению, не позволят достоверно узнать, кто именно взорвал такое устройство.
Однако как только спекулятивная новость о размещении Россией ядерного оружия в космосе пронеслась по залам Конгресса США, это важнейшее преимущество было утрачено. Таким образом, преднамеренную атаку можно было бы настолько легко объяснить, что все преимущества тайного ядерного взрыва в космосе были просто напросто утеряны.
Существует, конечно, и вторая вероятность, согласно которой это не ядерная боеголовка, а противоспутниковое устройство с ядерным двигателем, состав и возможности которого нам не известны. Несмотря на использование ядерной энергии, такое оружие больше относится к сфере кибервойны. В этом смысле оно, конечно, менее разрушительно, чем ядерная боеголовка, и менее рискованно, если речь идет об эскалации конфликта. Однако, даже несмотря на то, что Россия обычно не обходит стороной подобные дестабилизирующие методы провокации на низком уровне, использование такого устройства повлечет за собой большие расходы.
Атака на спутники, представляющие собой конкретную инфраструктуру киберпространства, стала бы явной эскалацией дестабилизирующих атак России на своих противников. Это свидетельствует о низкой вероятности такого шага, поскольку у противников России за последнее время и так было достаточно ситуаций нестабильности довольно разрушительного характера.
Хотя уничтожение спутников вызовет больше проблем, чем те, что уже существуют, устраивать подобные атаки исключительно для подрыва стабильности - это просто того не стоит. У России уже существуют другие более доступные варианты без необходимости запускать ракеты.
Кроме того, случайные факторы в подобных военных действиях открывают дверь для многих непредвиденных и рискованных переменных. Использование ядерной энергии представляет собой такой риск, поскольку любая радиация, задерживающаяся в магнитном поле Земли, не руководствуется политическими соображениями, а разрушает любые спутники, попавшиеся на ее пути.
Настоящая опасность
Не стоит преуменьшать возможный потенциал ядерного оружия в космосе, однако более актуальными рисками для нас сегодня являются регулярно появляющихся в новостях чувства страха и неуверенности. Когда паника охватывает СМИ, которые комментируют эти новости, возникает вопрос о том, как это может повлиять на политическую и материальную поддержку Украины.
Это самое настоящее «нарративное» оружие ослабляет решимость, это и есть его цель. Мы всегда должны помнить, что хоть у Кремля и есть возможность посеять хаос среди своих противников, скорее всего, это будет сделано через нас же самих, ведь это мы тиражируем пугающие спекуляции в своих новостях.