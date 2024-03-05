ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Ядерное оружие в космосе: реальность и влияние нового рубежа

Хотя на данный момент мы не знаем, что было на борту ракет, отправленных российским Министерством обороны, можно предположить, что для того эффекта, который хочет произвести Москва, на самом деле ничего и не нужно. Существует огромное количество причин, по которым Москва не стала бы использовать никакой тип ядерного противоспутникового оружия. Ведь она больше выиграет просто от страха, спровоцированного этой новостью, нежели от реального взрыва.

Тем не менее, если мы хотим разобраться в этом вопросе, то стратегические и политические мотивы должны стоять на первом месте, поскольку всегда существует вероятность того, что угроза реальна, и это требует тщательных расчетов.

В целом существует два возможных вида устройств, о которых идет речь. Первый - это ядерная боеголовка любого типа, стремящаяся вызвать эффект, который наблюдался в ходе испытаний 1960-х годов. Второй - устройство, работающее на ядерной энергии и нацеленное на спутники более точечно, чем детонация боеголовки.

Если речь идет о боеголовке, находящейся на орбите, возможные последствия катастрофы, несомненно, выше, но именно по этой причине ее применение крайне маловероятно. Эти рассуждения опираются на логику сдерживания, ведь запуск ядерной боеголовки, независимо от того, будут ли непосредственными жертвами только спутники и линии электропередач, - это как открыть ящик Пандоры для возможного возмездия.