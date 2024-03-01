Таллиннский парк будет временно закрыт из-за ремонтных работ

В связи с проводимыми работами парк Тондимыйза частично закрыт для посетителей. Для безопасного передвижения по парку и его окрестностям посетителей просят следить за временно установленными дорожными знаками и указателями, передала пресс-служба районной управы.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, парк Тондимыйза является важной зеленой зоной на границе районов Кристийне и Мустамяэ, и в ближайшие годы планируется начать его полную реконструкцию.

«В настоящее время по заказу AS Tallinna Vesi производится замена трубопроводов, которая гарантирует жителям района более качественное обслуживание», - добавил Рийбе.