Гонка на чемпионате мира в Отепя завершилась для одной из биатлонисток кровавыми травмами

19-летняя Райнио разбилась спустя несколько минут после начала соревнований на опасном спуске, столкнувшись с польской лыжницей. На левом повороте Райнио вылетела за пределы трассы, у нее сломалась экипировка, а на лице появилась ссадина. Финке пришлось остановить гонку.

Эксперт, комментировавший соревнования на шведском телевидении, бросил камень в огород организаторов соревнований, поскольку, по его мнению, спуск оказался опасным на нескольких соревнованиях.

«Я думаю, что организаторов раскритикуют за строительство такой трассы, потому что на этом спуске уже были пострадавшие», - заявил комментатор SVT Ола Брэннхольм.

Недовольство выразила и бывшая биатлонистка и трёхкратная чемпионка мира Хелена Экхольм.

«Во-первых, там мог бы быть забор или амортизационная сетка, которая остановила бы спортсмена. Нехорошо вылетать с трассы», — добавила Экхольм.

Женские юниорские соревнования на 9 км выиграла немка Юлия Кинк (2; 29.19.8), лучшей эстонкой стала Лисбет Лийв, она прошла шесть штрафных раундов, уступила победительнице со счетом 4.17.8 и заняла 50-е место.