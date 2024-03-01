Евростат: годовая инфляция в Эстонии была одной из самых высоких в ЕС

Относительно предыдущего месяца потребительские цены выросли на 0,6 процента, передали в пресс-службе Евростата.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в январе повысились на 3,1 процента в годовом выражении после роста на 3,3 процента в январе.

Цены энергоносителей замедлили снижение до 3,7 процента после 6,1 процента в январе. Цены на промышленные товары выросли на 1,6 процента (плюс два процента месяцем ранее).

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на четыре процента после повышения на 5,6 процента в январе. Услуги подорожали на 3,9 процента (плюс четыре процента месяцем ранее).

Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Хорватии (4,8 процента), Эстонии (4,4 процента) и Австрии (4,2 процента). Самый низкий рост цен наблюдался в Латвии (0,7 процента), Италии (0,9 процента), Литве (1,1 процента) и в Финляндии (1,2 процента).