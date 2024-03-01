В результате локального пожара от неосторожного курения погиб человек

Последующее расследование выявило, что мужчина скончался за несколько дней до того, как его нашли, в результате локального возгорания, вызванного неосторожным курением.

От сигареты загорелись его одежда и некоторые предметы вокруг. Пожар чудом затух сам, но мужчина не смог позвать на помощь и спастись. К сожалению, при последующем расследовании в квартире не был найден рабочий дымовой датчик, установленный на потолке.

Неосторожное курение ежегодно становится причиной не менее половины всех смертей от пожаров. Это означает смерть в огне примерно 20 человек.

Чаще всего в таких случаях отсутствует обязательный дымовой датчик, который мог бы спасти жизни. К сожалению, этот печальный тренд продолжается и в текущем году.

Всего в этом году в течение первых двух месяцев в огне погибло 14 человек, почти половина из них - в результате пожаров, начавшихся из-за курения. В прошлом году за первые два месяца в результате пожара погибло 6 человек.