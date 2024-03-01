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Видео ⟩ Работают саперы: в эстонском поселке гремели взрывы

rus.postimees.ee
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Спасательный департамент опубликовал в социальных сетях видео о мероприятии по разминированию, которое проходило на прошлой неделе в Кяравете в северной части Ярвамаа.

Такой взрыв произвело взрывчатое вещество, обнаруженное при обыске в квартире и сарае одного из жителей Кяравете. Всего саперы работали на месте четыре дня: обнаружили опасные вещества, а также произвели несколько контролируемых взрывов для уничтожения находок.

Смотрите видео!

Сдать взрывчатое вещество лучше добровольно, поскольку тогда можно не бояться наказания.

Позвоните 112 и специалисты сами приедут за опасной находкой.

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