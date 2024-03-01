Видео ⟩ Работают саперы: в эстонском поселке гремели взрывы

Такой взрыв произвело взрывчатое вещество, обнаруженное при обыске в квартире и сарае одного из жителей Кяравете. Всего саперы работали на месте четыре дня: обнаружили опасные вещества, а также произвели несколько контролируемых взрывов для уничтожения находок.