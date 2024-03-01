Спасательный департамент опубликовал в социальных сетях видео о мероприятии по разминированию, которое проходило на прошлой неделе в Кяравете в северной части Ярвамаа.
Видео ⟩ Работают саперы: в эстонском поселке гремели взрывы
Такой взрыв произвело взрывчатое вещество, обнаруженное при обыске в квартире и сарае одного из жителей Кяравете. Всего саперы работали на месте четыре дня: обнаружили опасные вещества, а также произвели несколько контролируемых взрывов для уничтожения находок.
Смотрите видео!
Сдать взрывчатое вещество лучше добровольно, поскольку тогда можно не бояться наказания.
Позвоните 112 и специалисты сами приедут за опасной находкой.