Карьера под откос? Знаменитый футболист получил дисквалификацию за употребление допинга

Наконец-то прояснилась судьба Погба, угодившего в допинговый скандал 11 сентября прошлого года. Полгода назад после матча в итальянской премьер-лиге он сдал положительный тест на допинг. Сейчас стало известно, что его дисквалифицировали на четыре года. Решение вступило в силу 20 августа прошлого года. Это значит, что он сможет вернуться на футбольное поле осенью 2027 года.

Учитывая обстоятельство, что Погба в марте исполнится 31 год, можно предположить, что его карьера завершена.

Считавшийся одним из лучших полузащитников мира, Погба за свою карьеру выиграл несколько трофеев. Он был четырехкратным чемпионом Италии с туринским «Ювентусом», сумел выиграть Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед». Его величайшим достижением является титул чемпиона мира, завоеванный со сборной Франции в 2018 году.

В 2016 году Погба также стал самым дорогим футболистом в мире: «Манчестер Юнайтед» согласился заплатить «Ювентусу» 105 миллионов евро за его права игрока.