Раздельный сбор отходов – способ беречь окружающую среду и экономить на стоимости вывоза мусора

По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, сортировка отходов помогает сохранить природу и окружающую среду, а также экономит расходы на вывоз мусора.

«Шестьдесят процентов отходов, образующихся в домашних хозяйствах, - это упаковка. Раздельный сбор упаковочных материалов не создает больше мусора, но значительно сокращает объем смешанных бытовых отходов. Горожане могут упростить процесс, заказав услугу, включающую в себя специальный контейнер или мешки для упаковки. Стоит обратить внимание на размер контейнеров: возможно, количество отходов, образующихся после сортировки, позволяет их реже опорожнять их или использовать контейнеры меньшего размера. Такой подход поможет сэкономить», - пояснил Вимм.

Общественные пункты сбора упаковки в Таллинне находятся в ведении организаций по переработке отходов MTÜ Eesti Taaskasutusorganisation (ETO), Tootjavastutusorganisation OÜ (TVO) и OÜ Eesti Pakendiringlus (EPR). Все три организации также предлагают удобную альтернативу частным и многоквартирным домам для сбора упаковочных отходов на месте.

Для жителей частных домов разработана услуга по сбору специальных мешков с упаковочным материалом. В такой мешок можно складывать упаковку, сделанную из различных материалов: пластик, пленку, бумагу, картон, стекло и металл - от конфетных оберток до стеклянных банок и от бутылок с кетчупом до картонных коробок. Услуга позволяет домохозяйству получать ежемесячно два упаковочных мешка. Статистика TVO показывает, что в среднем одно домохозяйство использует два-три 150-литровых упаковочных мешка в месяц.