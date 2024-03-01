Раздельный сбор - единственный способ гарантировать, что различные виды отходов будут переработаны, что позволяет беречь окружающую среду и ресурсы. Отсортированную упаковку жители Таллинна могут сдать либо в месте образования отходов, либо в общественных пунктах сбора.
Раздельный сбор отходов – способ беречь окружающую среду и экономить на стоимости вывоза мусора
По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, сортировка отходов помогает сохранить природу и окружающую среду, а также экономит расходы на вывоз мусора.
«Шестьдесят процентов отходов, образующихся в домашних хозяйствах, - это упаковка. Раздельный сбор упаковочных материалов не создает больше мусора, но значительно сокращает объем смешанных бытовых отходов. Горожане могут упростить процесс, заказав услугу, включающую в себя специальный контейнер или мешки для упаковки. Стоит обратить внимание на размер контейнеров: возможно, количество отходов, образующихся после сортировки, позволяет их реже опорожнять их или использовать контейнеры меньшего размера. Такой подход поможет сэкономить», - пояснил Вимм.
Общественные пункты сбора упаковки в Таллинне находятся в ведении организаций по переработке отходов MTÜ Eesti Taaskasutusorganisation (ETO), Tootjavastutusorganisation OÜ (TVO) и OÜ Eesti Pakendiringlus (EPR). Все три организации также предлагают удобную альтернативу частным и многоквартирным домам для сбора упаковочных отходов на месте.
Для жителей частных домов разработана услуга по сбору специальных мешков с упаковочным материалом. В такой мешок можно складывать упаковку, сделанную из различных материалов: пластик, пленку, бумагу, картон, стекло и металл - от конфетных оберток до стеклянных банок и от бутылок с кетчупом до картонных коробок. Услуга позволяет домохозяйству получать ежемесячно два упаковочных мешка. Статистика TVO показывает, что в среднем одно домохозяйство использует два-три 150-литровых упаковочных мешка в месяц.
Поскольку объемы упаковочных отходов в многоквартирных домах гораздо выше, оптимальным решением является наличие двух отдельных контейнеров: один для пластиковой и металлической упаковки и картонных коробок из-под напитков, другой - для стеклянной тары. Поскольку количество собираемой тары велико, её качество очень важно. Если поместить всю упаковку в один контейнер, то это снизит как качество материалов, так и эффективность процесса сортировки, что также уменьшит долю перерабатываемой упаковки.
«Чем чище будет поступающая к нам упаковка и чем тщательней она отсортирована, тем менее ресурсоемкой будет ее переработка и превращение в новый материал», - сказал член правления OÜ Eesti Pakendiringlus Альдер Харкманн. Таллиннский центр переработки отходов (AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus) также предлагает жителям города услуги по аренде и опорожнению контейнеров для стеклянной тары.
«Недавно мы провели опрос, который показал, что жители многоквартирных домов часто не знают, что для их домов существует бесплатная услуга по опорожнению контейнеров для упаковочной тары. Для того, чтобы ей воспользоваться квартирное товарищество должно её заказать и проинформировать жильцов.
Повышение осведомленности, безусловно, может изменить ситуацию. Сбор упаковки на местах позволит приобрести привычку сортировать ее даже тем людям, для которых добираться до общественного пункта сбора упаковки слишком обременительно», - отметила исполнительный директор TVO Кристийна Дрейманн, подчеркивая, что чем больше будет тех, кто собирает мусор раздельно, тем больше упаковки попадет на сортировку и будет переработано в материалы.
Важно помнить, что нельзя оставлять упаковку или другие отходы рядом с общественными контейнерами. Если контейнер в пункте сбора упаковки переполнен, вы можете сообщить об этом контактному лицу, указанному на контейнере (ETO: 6403240, eto@eto.ee; TVO: 6811480, teenindusinfo@tvo.ee или EPR: 6339240, info@pakendiringlus.ee).