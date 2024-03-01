Всему виной туман: в течение последней недели на пограничных водоемах заблудились 25 человек

По словам Ялмара Эрнитса, руководителя кордона Муствеэ, в течение последней недели было зафиксировано несколько случаев, когда рыбаки по ошибке оказывались в зоне пограничного контроля. Дважды произошло незаконное пересечение границы. В первом случае рыбака задержала пограничная служба России и он был вынужден провести ночь в арестной камере на другом берегу. Подавляющее большинство заблудившихся приехали на рыбалку из Латвии.

Эрнитс пояснил, что большинство нарушений люди могут предотвратить самостоятельно. «Прежде чем выходить на лед приграничных водоемов, следует изучить погодные и ледовые условия, подготовиться к снегопаду, дождю или густому туману. Также следует точно разузнать, где проходит граница и где можно находиться. В противном случае плохая видимость и неподходящие погодные условия могут стать причиной того, что человек окажется в неправильном месте, где лед недостаточно толстый. Тогда последствия могут стать трагическими», - добавил руководитель кордона.

Он также подчеркнул, что для предотвращения нарушений и точного понимания своего местонахождения следует взять с собой не только рыболовные снасти и документ, удостоверяющий личность. Обязательно нужно иметь при себе средства навигации и знать, как им пользоваться. С собой также рекомендовано иметь заряженный телефон, в который вбит контактный номер кордона, где при необходимости можно уточнить информацию и попросить о помощи.

Памятка тем, кто рыбачит на приграничных водоемах Ледовые условия: www.politsei.ee Регистрация выхода на лед пешком или на транспортном средстве: www.piiriveekogu.ee Местоположение границы и информация по навигации: https://gis.vta.ee/nutimeri/ Информацию о местоположении границы можно запросить на ближайшем кордоне: Кордон Муствеэ: 333 1670 Кордон Варнья: 333 1690 Кордон Мехикоорма: 786 1790