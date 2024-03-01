Любители экспресс-лотерей приносят Eesti Loto большие деньги

Это почти на полтора миллиона больше, чем годом ранее. Прибыль компании за прошлый год достигла 12,4 миллиона евро.

Рост объемов продаж Eesti Loto в 2023 году объясняется в первую очередь большой популярностью мгновенных онлайн-лотерей.

Они были запущены в июле прошлого года, и в течение года в них сыграли почти 83 000 человек.

Всего онлайн-продажи экспресс-лотерей составили 8,2 процента от общего оборота.

Большой энтузиазм среди клиентов вызвала и запущенная в начале года ежедневная игра Jokker с главным призом в один миллион евро, сообщает Eesti Loto.

С доходов, полученных от продажи лотерейных билетов, компания уплатила налог на азартные игры в размере 15,5 млн евро.

Согласно законодательству, почти половина этой суммы будет направлена на поддержку культурных проектов.

Всего в 2023 году Eesti Loto внесла в госбюджет 31,7 миллиона евро в виде налогов и прибыли.

По словам руководителя Eesti Loto Рийны Роозипуу, учитывая общую ситуацию в экономике и розничной торговле, финансовые результаты предприятия можно оценить как положительные.

На покупку билетов лотерейные игроки тратят ежегодно в среднем примерно 190 евро.

Это существенно меньше, чем в странах Северной Европы. В целом можно сказать, что эстонские лотерейщики играют разумно, считает Роозипуу.

В прошлом году общее количество уникальных игроков в лотерею составило 395 000 человек, что составляет примерно 35 процентов взрослого населения Эстонии.

Каждую неделю в лотерею в стране играют около 125 000 человек.

Общая сумма выигрышей в прошлом году составила 40,4 миллиона евро, увеличившись на 5 миллионов евро по сравнению с 2022 годом.

В прошлом году 15 жителей Эстонии выиграли более 100 000 евро.

Самая большая сумма выигрыша в 2023 году составила 1,78 миллиона евро (Eurojackpot).