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«Леша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья»: Юлия Навальная простилась с мужем

rus.postimees.ee
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Юлия и Алексей Навальные. 2013 год.
Юлия и Алексей Навальные. 2013 год. Фото: Maxim Shemetov/REUTERS/Scanpix

Юлия Навальная опубликовала в соцсетях пост с прощальными словами к своему мужу, российскому оппозиционеру Алексею Навальному, которого сегодня, 1 марта, похоронили на Борисовском кладбище.

Ни Юлия Навальная, ни их с Алексеем дети не смогла присутствовать на похоронах.

«Леша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то, что ты обо мне всегда думал.

Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться. Мы обязательно встретимся однажды.

У меня столько для тебя нерассказанных историй, и у меня столько для тебя сохраненных в телефоне песен, глупых и смешных, вообще, честно говоря, ужасных песен, но они про нас, и я так хотела дать тебе их послушать. И так хотела смотреть, как ты их слушаешь, смеешься, а потом обнимаешь меня. Люблю тебя вечно. Покойся с миром», - написала Навальная.

Фото: AFP/SCANPIX

Гроб с телом Алексея Навального опустили в могилу под музыку из песни My Way Фрэнка Синатры и мелодию из фильма «Терминатор-2». Это был любимый фильм политика.

Сумевшие попасть на кладбище люди бросили в могилу горсти земли. Очередь ко входу на кладбище продолжала растягиваться на сотни метров.

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