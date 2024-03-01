Обнаружено место неисправности EstLink 2

Речь идет о геотехнически сложной зоне и уникальном кабеле, поэтому, согласно обновленному срочному уведомлению рынка (UMM), EstLink 2 не будет работать до 31 августа, сообщила компания Elering.

Поиски, начатые в конце января, подозревали недавно подтвержденное местоположение как одно из возможных мест неисправности. Параллельно с работами по точному определению места неисправности, Elering уже в феврале начал подготовительные работы, включая проектные работы, чтобы ускорить ремонт кабеля в ныне идентифицированном месте неисправности.

В случае с неисправностью EstLink 2 было исключено внешнее вмешательство. EstLink 2 был отключен в час ночи 26 января. Приблизительное местоположение неисправности у эстонского побережья было установлено несколько дней спустя. С тех пор продолжалось точное определение местоположения с помощью различных диагностических методов.

Кабель мощностью 650 мегаватт EstLink 2 был официально запущен в 2014 году.

Система передачи электроэнергии EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий электропередачи постоянного тока, из которых около 12 километров - подземные кабели на территории Эстонии, около 147 километров - подводный кабель по дну Финского залива и около 14 километров - воздушные ЛЭП на территории Финляндии.