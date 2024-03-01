Уже на следующей неделе начнется возврат переплаченного подоходного налога

В прошлом году Налогово-таможенный департамент в среднем возвращал 200-300 евро переплаченного налога на человека, однако эта сумма может достигать и нескольких тысяч евро.

Руководитель отдела обслуживания частных лиц в Coop Bank Карель Парве отметил, что сумма, подлежащая возврату после декларирования дохода, зависит как от полученного дохода, так и от налоговых льгот, доступных декларанту.

«Хотя в некоторых случаях человеку, подающему декларацию о доходах, придется доплатить, многие люди имеют право на возврат подоходного налога. Из совокупного личного дохода разрешено вычитать доходы, освобожденные от налогов, проценты по жилищным кредитам, расходы на образование, пожертвования и взносы на дополнительную накопительную пенсию», - говорит Парве.

В этом году в последний раз действует налоговая скидка на проценты по жилищному кредиту, которые можно вычесть из налогооблагаемого дохода в размере до 300 евро. Возврат подоходного налога составляет 20 процентов этой суммы, или максимум 60 евро.

Еще одна важная налоговая льгота, которая дает многим людям право на возврат подоходного налога, - это дополнительные накопительные пенсионные взносы.

За каждую тысячу евро, вложенную пенсионным плательщиком в третью пенсионную ступень в 2023 году, государство вернет 200 евро подоходного налога. «Оптимальная сумма, которую можно вложить в третью ступень, составляет 15 процентов от годового брутто дохода, но не более 6 000 евро. Это дает наибольшее налоговое преимущество», - считает Парве.