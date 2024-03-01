Польские фермеры блокируют украинскую границу и пропускают автомобили с большой задержкой. Поэтому с польской стороны границы образовались длинные очереди из грузовиков с коммерческими грузами. Репортаж DW.
«Живем в фурах» ⟩ Что происходит на польско- украинской границе
В результате блокады польско-украинской границы польскими фермерами, протестующими против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, образовались километровые очереди на въезд в Украину, в которых неделями ждут украинские дальнобойщики.
DW побывала на контрольно-пропускных пунктах (КПП) «Корчева-Краковец» и «Медыка-Шегини» с польской стороны границы с Украиной, где заблокировано около двух тысяч грузовиков.
Жизнь в фурах
На КПП «Корчева-Краковец» украинские дальнобойщики, везущие коммерческие грузы в Украину, стоят в очереди уже 15 суток. В этой очереди они живут: моются, едят, спят.
«Мы приготовили, пожарили, поели. Только негде помыться. Я-то помоюсь, вода есть. Сейчас нагрею и буду мыться в машине», - рассказывает водитель фуры Дмитрий.
«Мы не люди, что ли? ХХІ век. Зачем вы нас здесь держите в заложниках?» - спрашивает дальнобойщик Владимир из Львовской области и показывает небольшую коробку гуманитарной помощи, которую ему и другим водителям передали польские волонтеры.
Владимир не понимает, почему польские аграрии блокируют именно их, они ведь везут товары не из Украины в Польшу, а наоборот.
На парковочной площадке в нескольких километрах от границы дежурит человек, вписывающий в тетрадь регистрационные номера прибывших фур.
В этой очереди сейчас - более полутора тысяч грузовиков.
В результате блокады, которая продолжается с 9 февраля, польско-украинскую границу в направлении Украины пересекает один грузовик с коммерческим грузом в час, рассказали DW украинские водители на КПП «Корчевая-Краковец».
«Украинцы нам не враги»
Польские протестующие, с которыми удалось пообщаться DW, жалуются на конкуренцию с украинскими товарами на польском рынке.
При этом добавляют: «Украинцы нам не враги».
«Мы не в состоянии конкурировать с такими мощными холдингами, которые производят дешевую продукцию, не соблюдая все стандарты ЕС… Мы просто хотим, чтобы была равная конкуренция для всех», - заявил в разговоре с DW участник акции протеста Эльмаруш Киселевич.
Польские протестующие уже несколько раз высыпали украинское зерно из грузовиков и железнодорожных вагонов.
На украинской стороне границы украинские фермеры в ответ разместили сельскохозяйственную технику, уничтоженную в результате российских обстрелов, чтобы показать полякам, в каких условиях им приходится работать.
Что происходит с гуманитарной и военной помощью
Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что блокада польско-украинской границы создает угрозы поставкам оружия на фронт.
Впрочем, по словам украинских дальнобойщиков, с которыми пообщалась DW, гуманитарные и военные грузы пересекают границу гораздо быстрее. Они передвигаются в сопровождении полиции.
«Они (полиция - ред.) за ночь могут собрать 5-10 машин и к утру уже их вывозят», - рассказал украинский дальнобойщик в очереди возле КПП «Корчевая-Краковец».
На соседнем пункте пропуска «Медыка-Шегини» ситуация похожая: грузовики, перевозящие гуманитарный или военный груз, могут сразу проезжать к протестующим, которые осуществляют их досмотр.
«Если едет гуманитарный (грузовик - ред.), то их пропускают к тем протестующим, они полностью всю машину открывают. Смотрят, что везут. Фотографируют машины, документы… Если груз идет под пломбой, они могут даже ту пломбу сорвать и посмотреть, действительно ли ты гуманитарку везешь», - говорит дальнобойщик Сергей.
Некоторые украинские дальнобойщики, застрявшие в очереди с польской стороны границы, уже не в первый раз сталкиваются с блокадой.
В конце прошлого года пограничное движение с Польшей парализовал протест польских перевозчиков, которые выступали против упрощения грузовых перевозок между Украиной и ЕС.
Польские перевозчики угрожают возобновить этот протест в марте. В ответ украинские перевозчики 20 февраля начали блокировать границу с Польшей.