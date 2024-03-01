«Живем в фурах» ⟩ Что происходит на польско- украинской границе

В результате блокады польско-украинской границы польскими фермерами, протестующими против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, образовались километровые очереди на въезд в Украину, в которых неделями ждут украинские дальнобойщики.

DW побывала на контрольно-пропускных пунктах (КПП) «Корчева-Краковец» и «Медыка-Шегини» с польской стороны границы с Украиной, где заблокировано около двух тысяч грузовиков.

Жизнь в фурах

На КПП «Корчева-Краковец» украинские дальнобойщики, везущие коммерческие грузы в Украину, стоят в очереди уже 15 суток. В этой очереди они живут: моются, едят, спят.

«Мы приготовили, пожарили, поели. Только негде помыться. Я-то помоюсь, вода есть. Сейчас нагрею и буду мыться в машине», - рассказывает водитель фуры Дмитрий.

«Мы не люди, что ли? ХХІ век. Зачем вы нас здесь держите в заложниках?» - спрашивает дальнобойщик Владимир из Львовской области и показывает небольшую коробку гуманитарной помощи, которую ему и другим водителям передали польские волонтеры.

Владимир не понимает, почему польские аграрии блокируют именно их, они ведь везут товары не из Украины в Польшу, а наоборот.

На парковочной площадке в нескольких километрах от границы дежурит человек, вписывающий в тетрадь регистрационные номера прибывших фур.

В этой очереди сейчас - более полутора тысяч грузовиков.