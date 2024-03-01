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Заправился и уехал: водитель украл топлива на несколько сотен евро

rus.postimees.ee
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Фото: Madis Veltman

В понедельник, 26 февраля, в полицию поступило сообщение, что на прошлой неделе на заправочной станции на улице Папинийду в Пярну клиент заправился, но не оплатил счет на несколько сотен евро.

Согласно заявлению, утром во вторник на прошлой неделе неизвестный получил на заправке 145 литров дизельного топлива, но не оплатил топливо, в результате чего был нанесен ущерб в размере 230 евро.

Пресс-секретарь прокуратуры Лисанна Мяннилаан сообщила, что, по предварительным данным, это был белый фургон, регистрационный номер которого был снят.

«Для выяснения обстоятельств случившегося и установления личности подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже», - сказала Мяннилаан.

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