В понедельник, 26 февраля, в полицию поступило сообщение, что на прошлой неделе на заправочной станции на улице Папинийду в Пярну клиент заправился, но не оплатил счет на несколько сотен евро.
Заправился и уехал: водитель украл топлива на несколько сотен евро
Согласно заявлению, утром во вторник на прошлой неделе неизвестный получил на заправке 145 литров дизельного топлива, но не оплатил топливо, в результате чего был нанесен ущерб в размере 230 евро.
Пресс-секретарь прокуратуры Лисанна Мяннилаан сообщила, что, по предварительным данным, это был белый фургон, регистрационный номер которого был снят.
«Для выяснения обстоятельств случившегося и установления личности подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже», - сказала Мяннилаан.