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Фото ⟩ Фургон вылетел на встречную полосу и врезался в столб

Кристофер Сеэма Юрген Пуйстая
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В пятницу днем примерно в 15:30 в Тарту на перекрестке улиц Тамметыру и Раудтеэ произошло дорожно-траспортное происшествие, виновником которого стал водитель фургона.

27-летний водитель грузового микроавтобуса Citroën Jumper из-за проблем со здоровьем не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем врезался в фонарный столб.

Водителю на месте была оказана первая помощь, затем он был доставлен в больницу.

Точные обстоятельства происшествия сейчас выясняют прибывшие на место аварии полицейские.

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