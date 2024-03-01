В пятницу днем примерно в 15:30 в Тарту на перекрестке улиц Тамметыру и Раудтеэ произошло дорожно-траспортное происшествие, виновником которого стал водитель фургона.
Фото ⟩ Фургон вылетел на встречную полосу и врезался в столб
27-летний водитель грузового микроавтобуса Citroën Jumper из-за проблем со здоровьем не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем врезался в фонарный столб.
Водителю на месте была оказана первая помощь, затем он был доставлен в больницу.
Точные обстоятельства происшествия сейчас выясняют прибывшие на место аварии полицейские.