СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ ⟩ Министерство: дно экономического спада, возможно, уже позади

«Статистически экономический спад продолжался в последнем квартале года, достигнув 2,7 процента в годовом и 0,7 процента в квартальном сравнении, однако во многих отраслях ситуация была лучше, чем в третьем квартале. Объем экономики, измеряемый в евро, рос на протяжении всего 2023 года. Ситуация потребителей улучшилась во втором полугодии на фоне замедления роста цен и быстрого роста зарплат», - прокомментировал Лыхмусте в пресс-релизе.

По данным Департамента статистики, ВВП в последнем квартале прошлого года снизился на 2,7 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года, а в текущих ценах ВВП в последнем квартале составил 9,9 миллиарда евро. В целом ВВП Эстонии в 2023 году снизился на 3 процента, а в текущих ценах ВВП составил 37,7 миллиарда евро.

Лыхмусте отметил, что наибольший вклад в экономический спад внесли энергетика и обрабатывающая промышленность. «Объем производства обрабатывающей промышленности с июня 2022 года находится в годовом сравнении в спаде из-за ухудшения обеспеченности производственными ресурсами и быстрого роста цен, а в настоящее время в основном из-за ослабленного внешнего спроса. В то же время объем производства во многих отраслях обрабатывающей промышленности в месячном сравнении вырос в декабре 2023 года. Также индикатор уверенности экономик нескольких важных стран-экспортеров в последние месяцы был немного сильнее», - объяснил аналитик.