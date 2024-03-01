Руководитель службы макроэкономики отдела фискальной политики Министерства финансов Эрки Лыхмусте считает, что, хотя в четвертом квартале прошлого года статистический экономический спад продолжился, дно спада, возможно, уже пройдено.
СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ ⟩ Министерство: дно экономического спада, возможно, уже позади
«Статистически экономический спад продолжался в последнем квартале года, достигнув 2,7 процента в годовом и 0,7 процента в квартальном сравнении, однако во многих отраслях ситуация была лучше, чем в третьем квартале. Объем экономики, измеряемый в евро, рос на протяжении всего 2023 года. Ситуация потребителей улучшилась во втором полугодии на фоне замедления роста цен и быстрого роста зарплат», - прокомментировал Лыхмусте в пресс-релизе.
По данным Департамента статистики, ВВП в последнем квартале прошлого года снизился на 2,7 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года, а в текущих ценах ВВП в последнем квартале составил 9,9 миллиарда евро. В целом ВВП Эстонии в 2023 году снизился на 3 процента, а в текущих ценах ВВП составил 37,7 миллиарда евро.
Лыхмусте отметил, что наибольший вклад в экономический спад внесли энергетика и обрабатывающая промышленность. «Объем производства обрабатывающей промышленности с июня 2022 года находится в годовом сравнении в спаде из-за ухудшения обеспеченности производственными ресурсами и быстрого роста цен, а в настоящее время в основном из-за ослабленного внешнего спроса. В то же время объем производства во многих отраслях обрабатывающей промышленности в месячном сравнении вырос в декабре 2023 года. Также индикатор уверенности экономик нескольких важных стран-экспортеров в последние месяцы был немного сильнее», - объяснил аналитик.
По его словам, номинальный объем экономики продолжал расти, и в четвертом квартале 2023 года он был на 2,9 процента больше, чем в предыдущем году. «Во многих отраслях рост цен оставался быстрее, чем это было обычно в прошлом. Доля прибыли в экономике, которая резко выросла в 2021 и 2022 годах, теперь вернулась к докризисному уровню. В то же время по сравнению с 2019 годом в худшем положении, например, промышленность, строительство и транспорт, но значительно в лучшем положении финансовый сектор, сектор недвижимости, а также энергетика», - заключил он.
Лыхмусте отметил, что в конце года частное потребление в постоянных ценах вернулось к небольшому росту, однако большая его часть была вызвана увеличением активности покупок товаров длительного пользования, в основном автомобилей, перед повышением ставки налога с оборота с начала 2024 года. В то же время, например, потребление продуктов питания продолжало снижаться, что, по его словам, показывает, что возможности использования сбережений для компенсации падения покупательской способности распределены в обществе очень неравномерно.
«Позитивно, что реальная зарплата начала снова расти, но достижение уровня покупательской способности до периода быстрого роста цен займет время», - добавил руководитель службы макроэкономики.
Внешний спрос, отражающий импорт торговых партнеров, в прошлом году пошел на спад, что ограничило перспективы экспорта Эстонии. Снижение объемов торговли характерно и для основных торговых партнеров Эстонии. В отличие от этого, экспорт услуг лучше противостоял слабой экономической конъюнктуре. Если экспорт товаров в четвертом квартале сократился на 13,5 процента, то снижение экспорта услуг осталось в пределах 1 процента.
«С учетом текущего года ожидания предпринимателей в еврозоне начали постепенно улучшаться. Тем не менее, общее чувство уверенности в Эстонии по-прежнему низкое, а число безработных в начале года продолжило расти, поэтому в ближайшие месяцы нет оснований ожидать сильного восстановления нашей экономики», - подытожил Лыхмусте.