WSJ: документ 2022 года раскрывает жесткие мирные условия, выдвинутые Путиным

В документе, датированном 15 апреля 2022 года, описывается, как переговорщики от обеих сторон собирались положить конец боевым действиям, а Украина, по всей видимости, тогда была готова согласиться на многие из требований России.

В частности, проект договора предусматривал запрет для Украины на получение иностранного оружия и вступление в НАТО (в ЕС - можно), а также сокращение численности ВСУ до 85 тысяч солдат, 342 танков и 519 артиллерийских орудий. Кроме того, Россия требовала сократить дальность действия украинских ракет до 40 километров. Украинские переговорщики, согласно WSJ, выдвигали другие условия: 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий.

Как пишет The Wall Street Journal, Россия на переговорах настаивала на том, что аннексированный Крым останется под ее контролем. Вопрос о статусе Донбасса не был включен в проект соглашения - предполагалось, что его обсудят Владимир Путин и Владимир Зеленский на личной встрече.

Помимо этого, Россия требовала, чтобы русский язык использовался в Украине наравне с украинским в органах власти и судах. Также российские переговорщики настаивали на отмене взаимных санкций и отзыве исков Украины, поданных в Международный уголовный суд. Киев с этими пунктами договора не согласился.