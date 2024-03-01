«Вчера я купил в магазине Selver мидии. Средних лет продавец понял слово «мидии». Но когда я попросил не завязывать пакет сверху, продавец больше ничего не понял и начал говорить по-русски», - жалуется на партийном портале Uued Uudised известный политик Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Урмас Рейтельманн.

По мнению Рейтельманна, «Selver поднял свои цены крайне разбойничьим образом и должен быть в состоянии нанять людей, для которых эстонский является родным языком».

Бывший депутат Рийгикогу пребывает в уверенности, что «в сферу обслуживания проникли всякие проходимцы со всего мира, которые в лучшем случае говорят на очень плохом английском языке».

«Люди, говорящие на эстонском языке, стали париями на своей родине. На рынке труда эстонцам всё труднее добиться успеха», - возмущен Рейтельманн.

«Эстония и эстонскость сохраняются только в домашних стенах и на даче, если таковая имеется, и это, конечно, если избегать масс-медиа. Я не говорю о русском Delfi, который полностью заполнен москвичами и «тиблами», однако даже национальное вещание позволяет людям с акцентом говорить на эстонском в своих программах и считает это нормальным», - пишет Урмас Рейтельманн.

«Ситуация хуже, чем при «тиблаоккупации», и против этого нужно бороться самым решительным образом», - считает он.

«Что может сделать эстонец? Начнём с простого: требуем переводчика и устраиваем скандал в каждом магазине и в каждом сервисе, где иммигранты ведут себя нагло», - предлагает политик.

«Заказывая еду на дом, требуем, чтобы курьер был эстонцем, а не негром. Не садимся в такси, за рулём которого иностранец. Непоколебимо настаиваем на общении на эстонском языке и не переходим на русский или английский язык из раболепия», - продолжает Рейтельманн.

«Жизнь внедрившихся иммигрантов в НАШЕМ ДОМЕ должна стать максимально тяжёлой и неприятной - показываем каждой клеточкой, что они здесь нежеланны», - призывает бывший депутат парламента от EKRE.

«Не должно быть так, чтобы каждый проходимец топтал своими грязными ботинками белый ковёр в гостиной эстонца и чувствовал себя как дома», - резюмирует Урмас Рейтельманн в своей статье на сайте Uued Uudised.