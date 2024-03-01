Еще два КПП закрыли: ситуация на границе между Беларусью и Литвой

«По времени прохождение границы окажется непредсказуемым»

Особую актуальность вопрос с пересечением границы приобретает для жителей Гродненской области. За последние годы в этом регионе закрылись оба пункта пропуска на границе с Польшей («Кузница Белостоцкая – Брузги» и «Бобровники – Берестовица»).

В такой ситуации лучшим маршрутом, чтобы попасть в ЕС, оставался погранпереход Райгардас - Привалка. Однако с 1 марта его работа приостановлена.

«Когда первый раз услышала, что Привалка закрывается - испытала шок, - делится переживаниями жительница Гродно Светлана. - По рабочим делам приходится часто бывать в польском Белостоке, расстояние от которого до моего города по прямой - меньше 100 километров. После того, как у нас закрыли границу с Польшей, вариант ездить через Брест даже не рассматривала - получается слишком далеко и накладно. Оставалась возможность заезжать в Литву через Привалку, а уже оттуда - в сторону Польши».

По словам Светланы, теперь логистика становится еще более сложной, а маршрут - намного длиннее. К тому же по времени прохождение границы окажется непредсказуемым, что уже влияет на стоимость билетов на рейсовые автобусы.

«Подруге надо на днях ехать из Гродно в Вильнюс и вместо 80 белорусских рублей (23 евро) проезд на автобусе обойдется более чем в 100 рублей (почти 29 евро). Скорее всего, это еще не предел», - констатирует женщина из Гродно.