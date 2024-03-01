С наступлением календарной весны резко сократилось количество работающих погранпереходов на белорусско-литовской границе. С чем это связано и как реагируют люди, желающие попасть в соседнюю страну?
Еще два КПП закрыли: ситуация на границе между Беларусью и Литвой
С 1 марта 2024 года Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о погранпереходах «Лаворишкес – Котловка» и «Райгардас – Привалка».
Кроме того, на оставшихся переходах вводятся ограничения на нерегулярные пассажирские перевозки автобусами и запрет на пересечение границы пешеходами и велосипедистами.
Как это скажется на людях, которые следуют за границу по работе, с целью туризма или по личным причинам?
Действующих погранпереходов стало еще меньше Решение о закрытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью было принято литовским правительством 21 февраля.
Сделано это по предложению Национального центра кризисного управления Литвы: там объяснили принятие таких мер необходимостью усилить контроль за въезжающими иностранцами и проведением более тщательного досмотра. В первую очередь, он коснется граждан Беларуси и России.
С 18 августа 2023 года Литва уже закрыла два пункта пропуска на границе: «Шумскас – Лоша» и «Тверячюс – Видзы».
Это было сделано в ответ на возможные угрозы со стороны размещенных в Беларуси наемников российской частной военной компании «Вагнер».
Таким образом, теперь из шести погранпереходов на белорусско-литовской границе действующими остаются лишь два – «Мядининкай - Каменный Лог» и «Шальчининкай – Бенякони».
Однако и там пересечь границу теперь смогут не все: литовская сторона ограничила передвижение людей на велосипедах и пешком.
Изменения затронут также железнодорожный пункт пропуска «Кена»: через него транзитом через Литву следуют, в том числе, пассажирские поезда в российский Калининград.
С 1 марта 2024 года на этой станции посадка и высадка пассажиров запрещена.
При этом пассажирское железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Минском было приостановлено еще в 2020 году, когда началась пандемия COVID-19.
Движение поездов не возобновлено до сих пор.
Реакция белорусских властей на ситуацию на границе
На информацию о закрытии пунктов пропуска на границе с Литвой отреагировали в Государственном погранкомитете Беларуси.
Там признали, что литовское направление остается самым загруженным для грузового транспорта на границе РБ со странами Евросоюза.
По версии белорусского пограничного ведомства, сопредельная сторона «целенаправленно создает препятствия» в пересечении границы грузоперевозчикам и собственным гражданам.
«Под предлогом обеспечения выполнения международных санкций и снижения рисков безопасности литовские власти преследуют цель сокращения потока граждан, транспорта и товаров через литовско-белорусскую границу», - говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.
Если в этом ведомстве прогнозируют уменьшение количества грузовиков, въезжающих на литовскую территорию, то в белорусской таможне объявили о принятии мер по увеличению числа сотрудников на пока еще открытых пунктах пропуска.
К закрытию отдельных погранпереходов на литовском направлении подготовились и транспортные предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки.
Так, на первые числа марта некоторые автопарки в регионах Беларуси отменили регулярные рейсы в Вильнюс «до изучения ситуации».
А вот у компаний, которые занимаются нерегулярными перевозками, ситуация становится неопределенной. Литовская сторона намерена ограничить выдачу разрешений таким фирмам для выполнения пассажирских рейсов.
«По времени прохождение границы окажется непредсказуемым»
Особую актуальность вопрос с пересечением границы приобретает для жителей Гродненской области. За последние годы в этом регионе закрылись оба пункта пропуска на границе с Польшей («Кузница Белостоцкая – Брузги» и «Бобровники – Берестовица»).
В такой ситуации лучшим маршрутом, чтобы попасть в ЕС, оставался погранпереход Райгардас - Привалка. Однако с 1 марта его работа приостановлена.
«Когда первый раз услышала, что Привалка закрывается - испытала шок, - делится переживаниями жительница Гродно Светлана. - По рабочим делам приходится часто бывать в польском Белостоке, расстояние от которого до моего города по прямой - меньше 100 километров. После того, как у нас закрыли границу с Польшей, вариант ездить через Брест даже не рассматривала - получается слишком далеко и накладно. Оставалась возможность заезжать в Литву через Привалку, а уже оттуда - в сторону Польши».
По словам Светланы, теперь логистика становится еще более сложной, а маршрут - намного длиннее. К тому же по времени прохождение границы окажется непредсказуемым, что уже влияет на стоимость билетов на рейсовые автобусы.
«Подруге надо на днях ехать из Гродно в Вильнюс и вместо 80 белорусских рублей (23 евро) проезд на автобусе обойдется более чем в 100 рублей (почти 29 евро). Скорее всего, это еще не предел», - констатирует женщина из Гродно.
Михаил также живет в этом городе и вспоминает, что местным жителям завидовали минчане, следовавшие в Европу своим транспортом.
«Расстояние от окраины Гродно до погранперехода с Польшей составляет около 10 километров, до литовской границы через Привалку - ненамного больше, - говорит Михаил. - То есть, для поездок можно было выбирать оптимальный маршрут. Теперь все это в прошлом».
У путешественников и «челноков» свои нюансы
Разочарованы перспективами долгого прохождения границы и белорусы, которые часто используют аэропорт в столице Литвы для недорогих полетов по Европе.
Минчанка Елена рассказывает, что обычно два-три раза в год совершала поездки в Вильнюс, где начинала свои туристические маршруты.
«Поскольку в Беларусь лоукосты не летают, то планировала путешествия из аэропорта в Вильнюсе, - говорит Елена. - Его часто называют «Минск-3»: все потому, что среди пассажиров - много белорусов».
Основным погранпереходом на пути между столицами Беларуси и Литвы считается Каменный Лог. В его работе больших перемен с 1 марта не анонсировалось, однако люди опасаются возникновения больших очередей, связанных с закрытием пунктов пропуска на других участках границы.
«Придется закладывать намного больше времени на поездку, чтобы успеть на нужный рейс», - делится Елена.
Еще один житель Минска Александр называет себя «профессиональным челноком» и ездит в Литву, чтобы доставить товар под заказ.
Мужчина рассказывает, что в своих поездках внимательно мониторит ситуацию на погранпереходах и выбирает тот из них, где есть шанс пройти границу быстрее.
«Вариантов станет меньше, что, конечно, огорчает, но отказываться от своего бизнеса не собираюсь», - поясняет Александр.
Он убежден, что наверняка вырастут транспортные издержки, которые все равно лягут на заказчиков товара.
Александр не исключает, что клиентов у него станет даже больше: не каждый захочет тратить время в очередях, если планируются небольшие покупки.
«Через Привалку в основном ездили местные жители, которые зарабатывали на перевозке сигарет, топлива, мелких партий товара: вряд ли все эти люди будут заниматься тем же на других пограпереходах», - считает собеседник.