Личность украинца, продающего яд, который, как полагают, мог стать причиной по меньшей мере 130 смертей в Великобритании, установлена корреспондентами Би-би-си.
Продавец яда из Украины, торгующий на онлайн-форуме самоубийц, найден Би-би-си в Киеве
Леонид Закутенко рекламировал свои услуги на сайте, поощряющем самоубийство. Репортеру, работающему под прикрытием, он сказал, что посылает в Великобританию по пять посылок в неделю.
Он торговал тем же веществом, что и канадец Кеннет Лоу, которого арестовали в прошлом году и которому теперь предъявлены обвинения в 14 убийствах.
Репортеры Би-би-си подошли к Закутенко на улице в Киеве и попытались задать ему вопросы о том, зачем он продавал смертоносное химическое вещество (название которого Би-би-си не называет по понятным причинам). Закутенко всё отрицал, однако наше расследование показало, что он годами торговал ядом через интернет.
Это химическое вещество можно вполне легально продавать в Соединенном Королевстве, но — только компаниям, использующим его в целях, разрешенных законом. Поставщики не должны продавать его частным покупателям, пока не проведут надлежащей проверки, зачем тем это вещество, которое даже при приеме внутрь малой дозы может привести к смерти.
«Презренный человек»
В семье сестер-близнецов Линды и Сары, умерших в прошлом году в Лондоне после того, как украинец прислал им яд, Закутенко называют «презренным человеком, злодеем».
Как рассказывает их сестра Хелен Кайт, «всего за несколько фунтов стерлингов» Линда легко получила «набор смерти», после того как обнаружила рекламу продавца на известном онлайн-форуме, посвященном самоубийству. Хелен уверяет, что ее умершие 54-летние сестры были «умные, заботливые и рассудительные».
Кайт называет позором государства отсутствие со стороны властей конкретных действий, которые могли бы перекрыть доступ к ядовитому веществу как для ее сестер, так и многих других, склоняющихся к совершению самоубийства.
Вещество, которым торгует Закутенко, открыто обсуждается на онлайн-форуме, который посещала Линда, и члены сообщества советуют друг другу, как купить его и как применить.
Это ядовитое вещество могло быть причиной более 130 смертей в Великобритании, начиная с 2019 года, полагает профессор Амрита Алувалиа, специалист по сосудистой фармакологии Лондонского университета королевы Марии.
Она изучила образцы крови и других биоматериалов погибших людей, которые ей присылали патологоанатомы со всей Британии.
В 71% из 187 тестов Алувалия нашла следы высокой концентрации вещества, показывающие, что по меньшей мере 133 человека могли погибнуть в результате принятия внутрь этого яда.
«Что-то надо делать, — говорит профессор. — Учитывая то, для чего его [это вещество] применяют, нужно всеобъемлющее расследование связанных с этим проблем. Нужно регламентировать его применение только для тех целей, для которых оно предназначено».
Обвинения в убийстве
Кеннет Лоу, бывший шеф-повар, был арестован в мае 2023 года в Канаде. Сейчас ему предъявлены обвинения в 14 убийствах и в содействии самоубийству.
Считается, что он более 1200 раз продал химическое вещество покупателям в 40 странах мира, что могло привести по меньшей мере к 93 смертям в одной только Британии.
Наше расследование установило, что Закутенко продавал то же самое вещество как минимум с ноября 2020 года. Кроме того, он предлагал еще три разных лекарства, обычно отпускаемых только по рецептам и которые упоминались в интернет-пособиях для желающих совершить самоубийство.
Он даже некоторое время рекламировал свои услуги на том же онлайн-форуме самоубийц, что и Кеннет Лоу. После этого посетители форума начали передавать друг другу его контакты в личных сообщениях.
Мы вычислили место жительства Закутенко — маленькую квартиру в стандартной киевской многоэтажке советских времен.
Мы попытались задать ему наши вопросы, когда он выходил из местного почтового отделения, откуда только что отправил еще несколько посылок.
Мы спросили, зачем он посылает ядовитое вещество людям, которые собираются покончить с собой.
«Это ложь», — ответил он, закрывая рукой объектив нашей видеокамеры, и попытался быстро уйти.
Мы уверены в том, что по меньшей мере одна из его посылок была с тем самым веществом, потому что мы его заказали Закутенко в тот день и нам пришел номер для отслеживания посылки, как только Закутенко вышел из почтового отделения.
Когда мы спросили его, что бы он сказал семьям погибших, он ответил: «Я не понимаю, о чем вы говорите».
Нужны более решительные действия
Сын Дэвида Парфетта Том, которому было 22 года, купил это самое вещество у Кеннета Лоу и в октябре 2021 года использовал его для того, чтобы покончить с собой.
Теперь Дэвид Парфетт призывает закрыть онлайн-форум самоубийц и остановить таких продавцов, как Закутенко.
Британским властям было известно о химическом веществе и онлайн-торговле им как минимум с сентября 2020-го, когда к ним обратился коронер, проводивший дознание по случаю смерти 23-летнего Джо Нихилла.
Судмедэксперт написал в полицию, главному коронеру и поставщику химикатов, предупредив их о торговле смертоносным веществом.
С тех пор коронеры по всей Англии писали в разные правительственные департаменты как минимум в пяти случаях, рекомендуя принять меры относительно распространения данного химического вещества и относительно онлайн-форума, где оно рекламируется и обсуждается.
В декабре 2023 года Дэвид Парфетт купил у Закутенко яд, поскольку хотел понять, как действует схема, и проверить, перехватят ли посылку власти.
Спустя несколько дней после размещения заказа полиция формально проверила его, но он все равно получил посылку в течение нескольких недель, и полиция больше им не интересовалась.
«Я просто не могу поверить, что такое случается сегодня, после всего того, что мы узнали об этом количестве смертей», — говорит Парфетт.
Подобные проверки покупателей-британцев проводились и после того, как в Канаде был арестован Кеннет Лоу.
Национальное агентство по борьбе с преступностью подтвердило, что были случаи, когда люди, получившие посылку от Кеннета Лоу, умирали уже после того, как полиция провела их так называемую социальную проверку (welfare check).
Как заявил представитель полиции, «такие случаи рассматриваются согласно правилам и государственным инструкциям».
И Дэвид Парфетт, и Хелен Кайт призывают к более решительным действиям против онлайн-форума, пропагандирующего совершение самоубийства, на котором их Том и Линда нашли возможность купить яд.
Кайт описывает этот сайт как «мерзость, паразитирующую на непрепятствовании этому властей и оставляющую за собой невыразимые страдания и горе».
Правительство страны утверждает, что новый закон о безопасности в интернете, принятый в прошлом году, должен помочь ограничить доступ к подобным форумам.
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