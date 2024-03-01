Продавец яда из Украины, торгующий на онлайн-форуме самоубийц, найден Би-би-си в Киеве

Кайт называет позором государства отсутствие со стороны властей конкретных действий, которые могли бы перекрыть доступ к ядовитому веществу как для ее сестер, так и многих других, склоняющихся к совершению самоубийства.

Вещество, которым торгует Закутенко, открыто обсуждается на онлайн-форуме, который посещала Линда, и члены сообщества советуют друг другу, как купить его и как применить.

Это ядовитое вещество могло быть причиной более 130 смертей в Великобритании, начиная с 2019 года, полагает профессор Амрита Алувалиа, специалист по сосудистой фармакологии Лондонского университета королевы Марии.

Она изучила образцы крови и других биоматериалов погибших людей, которые ей присылали патологоанатомы со всей Британии.

В 71% из 187 тестов Алувалия нашла следы высокой концентрации вещества, показывающие, что по меньшей мере 133 человека могли погибнуть в результате принятия внутрь этого яда.

«Что-то надо делать, — говорит профессор. — Учитывая то, для чего его [это вещество] применяют, нужно всеобъемлющее расследование связанных с этим проблем. Нужно регламентировать его применение только для тех целей, для которых оно предназначено».

Обвинения в убийстве

Кеннет Лоу, бывший шеф-повар, был арестован в мае 2023 года в Канаде. Сейчас ему предъявлены обвинения в 14 убийствах и в содействии самоубийству.

Считается, что он более 1200 раз продал химическое вещество покупателям в 40 странах мира, что могло привести по меньшей мере к 93 смертям в одной только Британии.