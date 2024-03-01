В польском городе Щецин в пятницу автомобиль въехал в толпу – в результате инцидента пострадали по меньшей мере 19 человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщили местные власти.
В Польше автомобиль въехал в толпу, 19 пострадавших
Как утверждают представители полиции, речь не идет о террористическом акте.
За рулем автомобиля находился 33-летний гражданин Польши, который попытался скрыться с места происшествия, однако был арестован, передает AFP.
По словам очевидцев, машина двигалась на очень высокой скорости.
Согласно предварительной информации, автомобиль сбил пешеходов в центре Щецина, а затем столкнулся с тремя другими транспортными средствами.
12 человек получили серьезные травмы, в том числе шестеро детей.
Двое из пострадавших в настоящее время находятся в критическом состоянии.