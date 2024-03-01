Пт, 1.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

В Польше автомобиль въехал в толпу, 19 пострадавших

rus.postimees.ee
Copy
Кадры с места происшествия в Щецине.
Кадры с места происшествия в Щецине. Фото: Marcin Bielecki

В польском городе Щецин в пятницу автомобиль въехал в толпу – в результате инцидента пострадали по меньшей мере 19 человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщили местные власти.

Как утверждают представители полиции, речь не идет о террористическом акте.

За рулем автомобиля находился 33-летний гражданин Польши, который попытался скрыться с места происшествия, однако был арестован, передает AFP.

По словам очевидцев, машина двигалась на очень высокой скорости.

Согласно предварительной информации, автомобиль сбил пешеходов в центре Щецина, а затем столкнулся с тремя другими транспортными средствами.

12 человек получили серьезные травмы, в том числе шестеро детей.

Двое из пострадавших в настоящее время находятся в критическом состоянии.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх