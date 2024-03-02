Видео ⟩ В Санкт-Петербурге прогремел взрыв: беспилотник врезался в многоквартирный дом

По данным издания, как минимум один подъезд получил серьезные повреждения. По предварительным данным, туда попал беспилотник, после чего произошел взрыв. По двору разбросаны обломки.

В жилой дом в Санкт-Петербурге врезался БПЛА. Об этом пишет связанный с силовиками телеграм-канал 112 и ряд других СМИ. Информации о пострадавших пока нет. pic.twitter.com/OhxFHsLoMy — Вот Так (@vottak_tv) March 2, 2024

Местные жители начали сообщать о звуке, похожем на взрыв, чуть позже семи утра (шесть утра по эстонскому времени). Грохот и зарево были на севере города. По предварительной информации, беспилотник прилетел в жилую пятиэтажку.

Telegram-каналы, связанные с силовыми ведомствами, сообщили, что из дома эвакуировали сто человек.

В районе дома есть ТЭЦ, которая могла быть целью атаки, добавила «Бумага» со ссылкой на читателя, оказавшегося на месте событий. Кроме того, в километре от места взрыва находится нефтебаза «Ручьи».

Беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге pic.twitter.com/faZz5eLUVn — Oles Filonenko 🤷🏼‍♂️ (@taxfreelt) March 2, 2024

Губернатор сообщил о «происшествии», не упомянув беспилотник

«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы»,- сообщил в соцсетях губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, на месте происшествия в Красногвардейском районе работают МСЧ и сотрудники силовых ведомств.

Губернатор не уточнил, какое именно «происшествие» произошло.

Пострадавшие все же есть

Шесть человек обратились за медицинской помощью, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Всех обратившихся за помощью на Пискаревском проспекте осмотрели на месте, без госпитализаций не обошлось. В больницу с симптомами реакции на стресс увезли 92-летнюю женщину.