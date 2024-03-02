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Видео ⟩ В Санкт-Петербурге прогремел взрыв: СМИ пишут, что беспилотник врезался в многоквартирный дом

rus.postimees.ee
Обновлено 2 марта 2024, 08:21
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Фото: скриншот видео

В Санкт-Петербурге беспилотник, по предварительной информации, стал причиной взрыва в доме на Пискаревском проспекте, 161 утром в субботу, 2 марта, сообщает «Фонтанка».

По данным «Фонтанки», как минимум один подъезд получил серьезные повреждения. По предварительным данным, туда попал беспилотник, после чего произошел взрыв. По двору разбросаны обломки. 

Читатели издания начали сообщать о звуке, похожем на взрыв, чуть позже семи утра (шесть утра по эстонскому времени). Грохот и зарево были на севере города. По предварительной информации, беспилотник прилетел в жилую пятиэтажку.

О пострадавших не сообщается. Официальных комментариев власти также не давали. На месте работают спасатели.

Telegram-каналы, связанные с силовыми ведомствами, сообщили, что из дома эвакуировали сто человек.

В районе дома есть ТЭЦ, которая могла быть целью атаки, добавила «Бумага» со ссылкой на читателя, оказавшегося на месте событий. Кроме того, в километре от места взрыва находится нефтебаза «Ручьи».

Губернатор сообщил о «происшествии», не упомянув беспилотник

«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы»,- сообщил в соцсетях губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, на месте происшествия в Красногвардейском районе работают МСЧ и сотрудники силовых ведомств.

Губернатор не уточнил, какое именно «происшествие» произошло. 

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