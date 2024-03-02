За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло одно тяжелое ДТП: автомобиль врезался в дерево. Пострадали двое - взрослый и ребенок.
Тяжелое ДТП: отец отвлекся на сына и врезался в дерево
Вчера в 8.52 в Тартумаа в волости Эльва в поселке Улила у дома на улице Кеск, 13 произошло ДТП: автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого был 46-летний мужчина, на прямом участке выехал с дороги и врезался в дерево.
По данным Департамента полиции и погранохраны, водитель занимался своим 10-летним сыном, который сидел на пассажирском сиденье, из-за чего отец потерял концентрацию, и автомобиль вылетел за пределы дороги.
Водитель и юный пассажир были доставлены в больницу для проверки состояния здоровья.