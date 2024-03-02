Тяжелое ДТП: отец отвлекся на сына и врезался в дерево

Вчера в 8.52 в Тартумаа в волости Эльва в поселке Улила у дома на улице Кеск, 13 произошло ДТП: автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого был 46-летний мужчина, на прямом участке выехал с дороги и врезался в дерево.