Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес решил впервые попробовать силы в политике. Бывший командир армейских подразделений США в Европе сейчас живет в Германии, однако этим летом планирует на несколько месяцев вернуться на родину. С повышением шансов Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США Ходжес попытается объяснить американским избирателям, почему его стране нужно помогать Украине и союзникам в Европе, пишет Rus.TVNET. «Если Россия победит Украину, то начнет готовиться к нападению на НАТО», - сказал он в интервью литовскому порталу 15min.lt.

На прошлой неделе Ходжес на Вильнюсском форуме по безопасности высказался, что в случае нападения России Литва должна будет готова защищаться сама по меньшей мере две недели. Это вызвало дискуссии и в латвийских соцсетях. Предлагаем ознакомиться с подготовленным литовскими коллегами интервью, в котором Ходжес рассказывает свое видение безопасности стран Балтии, а также дает три рекомендации правительству Литвы.

- Россия недавно заняла Авдеевку, что является крупнейшей победой РФ за девять месяцев. Кроме того, Россия развивает атаку на других направлениях от Запорожья до Харькова и Луганской области. Набирает ли российская атака обороты?

- Я сказал бы по-другому. Да, сейчас состояние вооруженных сил Украины сложное. Они понесли много потерь, а поддержка Запада и особенно моего государства, США, в данный момент неясна.

Однако оценим это в более широком контексте. Война идет уже десять лет, с тех пор как Россия вторглась и незаконно аннексировала Крым и захватила территорию в Донбассе.

После десяти лет войны, несмотря на все огромные ресурсы и преимущества, они захватили менее 20% территории Украины. Российский флот был вынужден покинуть Севастополь. Половина Черноморского флота находится под водой. Вооруженные силы России очень боятся летать в украинском воздушном пространстве, поэтому ракеты запускают за пределами Украины. Погибли или ранены более полумиллиона солдат, уничтожены тысячи транспортных средств.

У России гораздо больше проблем, чем видно на первый взгляд.

У ее экономики огромные проблемы. У них много...