Умер легендарный эстонский тренер

«Вчера, в первый вечер первого месяца весны, от нас ушел легендарный тренер по велоспорту, спортивная душа до мозга костей и лучший отец и муж в мире, наш дорогой Юри Кальмус. Только месяц назад мы узнали, что его забирает беспощадная болезнь. Это было неожиданно, больно и невероятно.

Как волевому человеку, рожденному весной, его желанием было продержаться хотя бы до весны. Мы надеялись на лучшее, надеялись на большее, и мы были с ним. Однако наступил первый день первого весеннего месяца, и он устал. Он дождался весны… и тихо ушел. В свою вечную весну», - сообщила семья, жена Юри Кальмуса Айли, дочери Аве, Инна-Инга, Мари-Лийс и Керту.

Это была вторая тяжелая потеря для семьи за последнее время, поскольку в октябре в возрасте 52 лет скончался сын легендарного тренера, бодибилдер Марек Кальмус.

Юри Калмус окончил Эльваскую среднюю школу в 1961 году и факультет физического воспитания Тартуского университета в 1975 году. Заниматься спортом он начал под руководством учителя Арнольда Отса в Эльва, велоспорту его обучал Хельдур Карро.

В 1958–61 годах он завоевывал призовые места на молодежных чемпионатах Эстонии. Работал тренером в Elva SK с 1965 года, а с 2002 года был тренером по велоспорту в Академическом спортивном клубе ТУ. С 2004 года у него 7 уровень квалификации тренера по велоспорту.

Его учениками были, например, впоследствии двукратные олимпийские чемпионы (1988 и 1992 годов) Эрика Салумяэ, Михкель и Мадис Йоозеп, Гайдо Пяэр, Арно Ляэне, Маргус Салуметс и Каспар Ауста.