Эксперт: почему на паркете образуются темные пятна, и как от них избавиться

К деревенскому интерьеру хорошо подойдет паркет с трещинами и сучками.

«Чтобы избежать появления темных пятен, пролитую воду следует быстро удалить с паркета. Если повреждение уже произошло, часто помогает специальное химическое средство, которым следует быстро обработать поверхность, потом отшлифовать ее и при необходимости повторно нанести масло или лак. В некоторых случаях ущерб в виде испорченного паркета помогает компенсировать страхование дома. Кроме того, не стоит забывать, что паркет и мебель из массива чувствительны к высоким температурам, и, например, под горячую кастрюлю всегда следует ставить подставку», - добавила Михкельсон.

Дерево 2024 года в Эстонии – дуб обыкновенный

Пярнуские дубы. Фото: Urmas Luik

● Род дуб (Quercus) относится к семейству буковых, родственником дуба также является, к примеру, каштан.

● 45 миллионов лет назад существовало около 500 видов дубов, они распространялись и сегодня распространены почти по всему северному полушарию.

● Эстония – самый северный ареал произрастания дубов, в Финляндии из-за более холодного климата и отсутствия богатой гумусом почвы незначительное количество дубов встречается лишь в прибрежных районах.

● Первые желуди, которые на самом деле являются орехами, созревают только на 40-летнем дереве. Зрелый дуб может давать до 50 000 желудей в год.

● Дуб, который в домах используется в основном в качестве материала для паркета и мебели, имеет возраст 100-120 лет.

● Самым толстым и старым деревом Эстонии является почти 700-летний дуб Тамме-Лаури в Урвасте. А возраст литовского Стелмужского дуба оценивается в 1500-2000 лет.

● Эстонию на конкурсе «Европейское дерево года 2024» представляет растущий в Вильяндиском уезде дуб Вийралти, который известен по гравюре «Вильяндиский пейзаж», выполненной в 1943 году известным художником Эдуардом Вийралтом.