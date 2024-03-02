По словам Мари-Лийс Михкельсон, руководителя тартуского отдела Puumarket, дуб, выбранный в этом году в Эстонии деревом года, является самым прочным паркетным материалом, но с ним следует обращаться осторожно – на дорогом паркете могут появиться темные пятна, от которых потом будет сложно избавиться. Что же делать?
Эксперт: почему на паркете образуются темные пятна, и как от них избавиться
По словам Мари-Лийс Михкельсон, дуб в целом – очень прочный материал, и дубовый пол, за которым правильно ухаживают, может прослужить сто лет, но у него есть один недостаток, и об этом следует знать.
«В дубе много пигментного вещества, называемого танин, которое может вступать в реакцию с соединениями железа в воде, придавая древесине черный цвет. В то время как обычная древесина обычно теряет свою ценность при намокании в воде, в случае дуба это может даже сделать материал более прочным. Древесину, которая вымачивалась годами, называют черным дубом, и это один из самых дорогих древесных материалов в мире», - поделилась Михкельсон.
Однако, если дома на паркете возникнет пятно, как будто там что-то горело, это испортит общий вид пола. С этой проблемой особенно часто люди обращаются в магазин, чтобы попросить совета, например, в начале года: елочные подставки имеют тенденцию протекать, а хозяева обнаруживают изменение пигмента только через несколько недель. Кроме того, проблемы часто возникают из-за протекающих цветочных горшков или забытых устройств для мытья пола», - продолжила Михкельсон.
«Дубовый паркет продается в большинстве случаев с масляным или лаковым покрытием, последнее более устойчиво как к износу, так и к влаге. В то же время, чтобы предотвратить повреждение влагой промасленного паркета, его можно обрабатывать специальным средством. В любом случае, промасленный дубовый паркет следует обрабатывать маслом раз в год», - посоветовала руководитель тартуского отдела Puumarket.
«Чтобы избежать появления темных пятен, пролитую воду следует быстро удалить с паркета. Если повреждение уже произошло, часто помогает специальное химическое средство, которым следует быстро обработать поверхность, потом отшлифовать ее и при необходимости повторно нанести масло или лак. В некоторых случаях ущерб в виде испорченного паркета помогает компенсировать страхование дома. Кроме того, не стоит забывать, что паркет и мебель из массива чувствительны к высоким температурам, и, например, под горячую кастрюлю всегда следует ставить подставку», - добавила Михкельсон.
Дерево 2024 года в Эстонии – дуб обыкновенный
● Род дуб (Quercus) относится к семейству буковых, родственником дуба также является, к примеру, каштан.
● 45 миллионов лет назад существовало около 500 видов дубов, они распространялись и сегодня распространены почти по всему северному полушарию.
● Эстония – самый северный ареал произрастания дубов, в Финляндии из-за более холодного климата и отсутствия богатой гумусом почвы незначительное количество дубов встречается лишь в прибрежных районах.
● Первые желуди, которые на самом деле являются орехами, созревают только на 40-летнем дереве. Зрелый дуб может давать до 50 000 желудей в год.
● Дуб, который в домах используется в основном в качестве материала для паркета и мебели, имеет возраст 100-120 лет.
● Самым толстым и старым деревом Эстонии является почти 700-летний дуб Тамме-Лаури в Урвасте. А возраст литовского Стелмужского дуба оценивается в 1500-2000 лет.
● Эстонию на конкурсе «Европейское дерево года 2024» представляет растущий в Вильяндиском уезде дуб Вийралти, который известен по гравюре «Вильяндиский пейзаж», выполненной в 1943 году известным художником Эдуардом Вийралтом.