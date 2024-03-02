Смерть четырехлетнего мальчика в Финляндии: отчиму дали почти восемь лет, матери – более трех лет заключения

Отчим получил семь лет и девять месяцев тюрьмы, мать – три года и семь месяцев, пишет Yle.

Отчим был приговорен к безусловному тюремному заключению за насилие при отягчающих обстоятельствах, непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, подстрекательство к краже и преступления, связанные с наркотиками.

Мать была приговорена к безусловному тюремному заключению за кражу, преступления, связанные с наркотиками, и непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Ребенок умер в Йоэнсуу в июне 2023 года. По данным полиции, жертва была найдена с обширными ожогами и многочисленными синяками.