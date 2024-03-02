В защиту упаковки: мы просто еще не умеем обращаться с пластиком

В некоторых магазинах органические продукты продаются без упаковки, а другие торговые сети продают экологически чистые товары, но в пластике. Это может показаться противоречивым.

Закон есть закон

Необходимо понимать, что область производства органических продуктов регулируется строгими и конкретными законами, которые созданы, в первую очередь, для защиты потребителя. Во-первых, согласно правилам, органические продукты должны быть четко отделены от обычных изделий и товаров для того, чтобы не ввести потребителя в заблуждение о том, какую именно продукцию он приобретает. Никто не хочет, чтобы под видом органических продуктов продавали нечто, что на самом деле не выращено должным образом.

Во-вторых, согласно законодательству, для продажи экологически чистых продуктов без упаковки требуется отдельное разрешение для организации специально предназначенной для этого зоны в каждом конкретном магазине. Если сравнивать один маленький магазин органических продуктов с крупными торговыми сетями, у которых по всей Эстонии сотни магазинов, то временные и финансовые затраты на организацию процесса получения необходимых документов могут привести в конечном итоге к повышению конечной цены продукта. Конечно, это не понравится потребителю.

Благородная цель упаковки