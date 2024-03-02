Приверженцам экологичного образа жизни кажется противоречивым и даже неправильным, что органические товары упакованы в пластик. Так ли страшен пластик на самом деле, размышляет руководитель по ответственному бизнесу Rimi Катрин Батс.
В защиту упаковки: мы просто еще не умеем обращаться с пластиком
В некоторых магазинах органические продукты продаются без упаковки, а другие торговые сети продают экологически чистые товары, но в пластике. Это может показаться противоречивым.
Закон есть закон
Необходимо понимать, что область производства органических продуктов регулируется строгими и конкретными законами, которые созданы, в первую очередь, для защиты потребителя. Во-первых, согласно правилам, органические продукты должны быть четко отделены от обычных изделий и товаров для того, чтобы не ввести потребителя в заблуждение о том, какую именно продукцию он приобретает. Никто не хочет, чтобы под видом органических продуктов продавали нечто, что на самом деле не выращено должным образом.
Во-вторых, согласно законодательству, для продажи экологически чистых продуктов без упаковки требуется отдельное разрешение для организации специально предназначенной для этого зоны в каждом конкретном магазине. Если сравнивать один маленький магазин органических продуктов с крупными торговыми сетями, у которых по всей Эстонии сотни магазинов, то временные и финансовые затраты на организацию процесса получения необходимых документов могут привести в конечном итоге к повышению конечной цены продукта. Конечно, это не понравится потребителю.
Благородная цель упаковки
Роль упаковки важнее, чем мы думаем. Хотя упаковка продуктов может казаться вредной для окружающей среды, изначально она была создана с благородной целью – продлить срок хранения продуктов. Именно благодаря ей сокращается количество испорченной и выброшенной еды. Доказано, что если материал упаковки качественный, правильно отсортированный и переработанный, то его воздействие на окружающую среду меньше, чем от пищевых отходов.
Например, при покупке свежего салата без упаковки существует большая вероятность, что он быстро испортится. Выбросы CO2 от таких отходов выше, чем от салата в качественной упаковке, который хранится дольше. Упаковка может пойти на сортировку и быть переработанной, например, для изготовления террасной доски. Таким образом, правильная утилизация и сокращение пищевых отходов могут помочь нам найти баланс между экологической устойчивостью и практичностью.
К сожалению, мы, как потребители, были слишком небрежны по отношению к пластику. Вследствие нашей халатности в лесах и океанах накопилось много мусора. Удивительно, что мы, как общество, еще не выработали единой системы для разумной сортировки и переработки упаковки.
Решение в повторном использовании
В идеальной ситуации органические продукты, выращенные с любовью и заботой без использования пестицидов, должны продаваться без упаковки. Но жизнь гораздо сложнее. С одной стороны мы должны думать о продлении срока хранения продуктов, поскольку для их производства и транспортировки тоже требуются ресурсы, а с другой – современный потребитель предпочитает удобство и простоту использования.
Чтобы изменить негативное восприятие упаковки, мы должны найти сбалансированные решения для ее повторного использования и переработки, которые соответствуют как законодательству, так и ожиданиям потребителей.
Пока остается надеяться на быстрое развитие технологий и эффективную переработку товаров. К счастью, в наши дни осведомленность значительно улучшилась, а «упаковочная революция» уже в полном разгаре.