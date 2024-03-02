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Фото ⟩ Postimees в Барселоне: сотни людей почтили память Алексея Навального

rus.postimees.ee
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Лидер российской оппозиции Алексей Навальный был похоронен в пятницу, 1 марта, в Москве. Сотни людей также почтили память политика в Барселоне.

Вчера вечером сотни людей почтили память Навального в центре Барселоны.

«Многие принесли цветы, свечи», - отметил присутствовавший там журналист Elu24, добавив, что уже в среду многие принесли свечи и плакаты.

Фотографии были сделаны на улице Ла Рамбла в Барселоне.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в тюрьме 16 февраля. Ему было 47 лет.

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