Лидер российской оппозиции Алексей Навальный был похоронен в пятницу, 1 марта, в Москве. Сотни людей также почтили память политика в Барселоне.
Фото ⟩ Postimees в Барселоне: сотни людей почтили память Алексея Навального
Вчера вечером сотни людей почтили память Навального в центре Барселоны.
«Многие принесли цветы, свечи», - отметил присутствовавший там журналист Elu24, добавив, что уже в среду многие принесли свечи и плакаты.
Фотографии были сделаны на улице Ла Рамбла в Барселоне.
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в тюрьме 16 февраля. Ему было 47 лет.