Фото ⟩ Postimees в Барселоне: сотни людей почтили память Алексея Навального

Вчера вечером сотни людей почтили память Навального в центре Барселоны.

«Многие принесли цветы, свечи», - отметил присутствовавший там журналист Elu24, добавив, что уже в среду многие принесли свечи и плакаты.

Фотографии были сделаны на улице Ла Рамбла в Барселоне.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в тюрьме 16 февраля. Ему было 47 лет.