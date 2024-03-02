Литва потребовала вывезти машины с российскими номерами

Об этом сообщает литовская таможня на своей странице в соцсети. «С 11 марта лица, которые не исполнят это предписание, будут считаться правонарушителями и привлекаться к административной ответственности, которая предусматривает штраф и конфискацию транспортного средства», - сказано в публикации.