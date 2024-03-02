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Литва потребовала вывезти машины с российскими номерами

rus.postimees.ee
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Российские автомобильные номера. Иллюстративное фото
Российские автомобильные номера. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Литовская таможня потребовала вывезти из страны машины с российскими номерами до 11 марта.

Владельцы автомобилей с российскими номерами должны покинуть территорию Литвы и Евросоюза либо перерегистрировать автомобили.

Об этом сообщает литовская таможня на своей странице в соцсети. «С 11 марта лица, которые не исполнят это предписание, будут считаться правонарушителями и привлекаться к административной ответственности, которая предусматривает штраф и конфискацию транспортного средства», - сказано в публикации.

Таможня Литвы подчеркнула, что исключение сделают для граждан России, которые следуют транзитом в Калининградскую область либо из неё.

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