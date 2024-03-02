В России фамилию покойного Навального приравняли к экстремистской символике

Проект «Первый отдел» ссылается на три постановления об административном правонарушении, выданные участникам акций памяти Навального в Челябинске, Краснодаре и Мурманске. Ранее сообщалось о протоколе за упоминание о Навальном в Ульяновске.

Суды назначили административные аресты участникам акций за фамилию Навального на их плакатах. В постановлениях суды сослались на то, что Фонд борьбы с коррупцией, признанный российскими властями экстремистской организацией, неоднократно использовал имя и фамилию «Алексей Навальный» в качестве «атрибутики и символики».

«Первый отдел» отмечает, что при описании обстоятельств «нарушений» использовалась «экспертиза» доносчика Даниила Михеева. Суды неоднократно использовали его выводы в делах о демонстрации запрещенной символики - при том, что в 2022 году Минюст признал Михеева «неквалифицированным».

«Первый отдел» считает, что ни одним решением суда фамилия Навального не была запрещена и не может быть запрещена.

Правозащитники отметили, что учитывая такую широкую географию наказания за фамилию можно считать практикой, а не эксцессами на местах.

В связи с похоронами Навального в России было задержано более 104 человек в 19 городах России, подсчитал правозащитный проект «ОВД-Инфо».