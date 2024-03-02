Настоящий ажиотаж: из желающих получить бесплатную еду образуются большие очереди

По словам одного из руководителей MTÜ Tsõõrimajandus, которая занимается организацией раздачи продуктов питания, Ану Кольк, при планировании акции они не ожидали такого большого спроса. «Каждые выходные после закрытия универмага Пыльва и Maksimarket шесть или семь матерей приходят за продуктами. В очереди появляются и пенсионеры, живущие неподалеку, несколько человек приезжают с другого конца Пыльва. Самые дальние гости из Ряпина, которые приезжают на машине. Следовательно для них это важно», - говорит она.