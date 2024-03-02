Настоящий ажиотаж: из желающих получить бесплатную еду образуются большие очереди

Хотя продуктовый шкаф, установленный год назад возле универмага в Пыльва, у бывшего торгового центра Edu, часто пустует, как поясняют волонтеры, уже одно это означает, что на продукты есть большой спрос.
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По словам одного из руководителей MTÜ Tsõõrimajandus, которая занимается организацией раздачи продуктов питания, Ану Кольк, при планировании акции они не ожидали такого большого спроса. «Каждые выходные после закрытия универмага Пыльва и Maksimarket шесть или семь матерей приходят за продуктами. В очереди появляются и пенсионеры, живущие неподалеку, несколько человек приезжают с другого конца Пыльва. Самые дальние гости из Ряпина, которые приезжают на машине. Следовательно для них это важно», - говорит она.