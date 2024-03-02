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Настоящий ажиотаж: из желающих получить бесплатную еду образуются большие очереди

Мати Мяэритс
, репортер
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Одна из руководительниц MTÜ Tsõõrimajandus Ану Кольк три часа в день занимается волонтерством.
Одна из руководительниц MTÜ Tsõõrimajandus Ану Кольк три часа в день занимается волонтерством. Фото: Mati Määrits

Хотя продуктовый шкаф, установленный год назад возле универмага в Пыльва, у бывшего торгового центра Edu, часто пустует, как поясняют волонтеры, уже одно это означает, что на продукты есть большой спрос.

По словам одного из руководителей MTÜ Tsõõrimajandus, которая занимается организацией раздачи продуктов питания, Ану Кольк, при планировании акции они не ожидали такого большого спроса. «Каждые выходные после закрытия универмага Пыльва и Maksimarket шесть или семь матерей приходят за продуктами. В очереди появляются и пенсионеры, живущие неподалеку, несколько человек приезжают с другого конца Пыльва. Самые дальние гости из Ряпина, которые приезжают на машине. Следовательно для них это важно», - говорит она.

НКО продукты питания с истекающим сроком годности в субботу и воскресенье вечером предлагают два магазина Coop. Из полученного добра сначала собираются шесть коробок для дежурящих спасателей, полицейских и медиков. «Всего радость доставляется почти сорока людям. Мы спасаем еду, они спасают людей», - сказала Кольк.

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