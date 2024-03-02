В новом арт-пространстве по адресу Пикк 41/2 пока неприметно, почти без вывесок, с 1 по 31 марта выставлен уникальный проект. Это пронзительная графика для книги «Плач по Херсонщине», которую создали художники из Украины, приехав на 10 дней в арт-резиденцию – плод совместных усилий херсонских социологов и таллиннских активистов украинской общины.
«Когда мне больно, я рисую черточки»: художники из Украины создали в Таллинне графическую книгу о катастрофе, опустошившей Херсонскую область
Если зайти в подворотню, тут же упираешься в калитку с табличкой Private. Но надо смело идти дальше и толкать правую дверь в тупике двора. Так можно попасть в небольшой зал, переданный в распоряжение Украинского культурного центра. Там плетут маскировочные сети для фронта и параллельно выставляют графические работы по итогам арт-резиденции, в которой приняли участие 12 художников из Украины. Их объединила тема испытаний, которые выпали во время войны на долю Херсонской области и ее жителей.
В ходе полномасштабного вторжения России в Украину Херсонская область была захвачена одной из первых. Уже в апреле 2022 года оккупанты принялись вводить в обращение рубль на ее территории, а в мае началась, по сути, принудительная раздача российских паспортов. Но уже в октябре после успешного контрнаступления ВСУ российские войска оставили область, оставив после себя множество разрушений и жертв на фоне сильнейшего гуманитарного кризиса. Подрыв плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года довел его до стадии катастрофы.
Полное название инициаторов проекта с украинской стороны звучит немного громоздко: «Общественная организация херсонского отделения социологической ассоциации Украины». Канцелярский стиль не должен вводить в заблуждение. Украинские социологи в последние годы все активнее занимаются культурными проектами. Такова общемировая тенденция. Науки о человеке охотно используют язык документального театра, музыки, графического дизайна, чтобы рассказать о своих наблюдениях не так сухо, как в научных публикациях.
«Мы стараемся продвигать социологические темы через искусство, музейные и экологические проекты, - говорит глава социологической организации региона Микола Гоманюк. – Во всех наших инициативах в сфере культуры используется социологический материал. Для этого проекта мы с коллегами провели 50 глубинных интервью с жителями Херсонщины, которые были под российской оккупацией, стали свидетелями боевых действий и сейчас остаются ими, ведь Днепр – это линия фронта».
Даже если интервью взяты у носителей экстремального опыта, их еще нужно донести до широкой публики. Тем более, когда это жанр социологического глубинного интервью – оно обычно занимает 30–40 страниц. Поэтому, по словам Гоманюка, были отобраны «наиболее драматичные истории, связанные с повседневным опытом. Это то, что выпадает из поля обычных медиа. О боевых действиях и освобождении территорий вы и так напишете», - поясняет социолог.
Вытащив на поверхность немедийные сюжеты, херсонские социологи узнали, что в Таллинне есть Анатолий Лютюк, который делает графические книги в старинной технике. Так появилась идея визуализировать материал интервью в виде книги из 12 альбомов от разных авторов из Украины. Кто-то из них, как Валерия Гуран и Константин Терещенко, претворяют в графике свой опыт жителей Херсонщины. Кто-то, как Мария Апрятова из Одессы и Татьяна Адаменко из Днепра, предлагают свой взгляд на трагедию Херсонщины.
Работы, которые представлены на выставке, действительно, предлагают нетипичную хронику войны. Это коллективный визуальный дневник одновременно с интерпретацией событий, приправленный характерным для воюющей Украины горько-саркастическим юмором и смелыми параллелями. Например, в графике Валерии Гуран иллюстрации к ленте новостей перемежаются графическими рунами – оберегами, широко распространенными в современных неоязыческих субкультурах.
У инициатора проекта Мыколы Гоманюка – множество ролей, и одна из них – художник. В его «Гербарии» собраны артефакты периода оккупации и освобождения. В нем очевидны следы социологического подхода, скрупулезно фиксирующего способы самоописания человеком его повседневного существования. На первый взгляд, если это не графика, то уж и вовсе не искусство. А вот и нет: эффект от таких ready-mades едва ли не сильнее, чем от произведений профессиональных художников.
На открытии выставки посол Украины в Эстонии Максим Кононенко и основатель Украинского культурного центра Анатолий Лютюк вручили художникам сертификаты об участии в первой украинской арт-резиденции в Таллинне. Важность этого предприятия переоценить невозможно: социология, искусство и терапия должны помогать друг другу, ибо ныне человек вновь погрузился в темноту и не в силах осмыслить происходящее.
Выставка открыта с 14 до 17 часов по указанному адресу с понедельника по субботу.