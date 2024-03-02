«Когда мне больно, я рисую черточки»: художники из Украины создали в Таллинне графическую книгу о катастрофе, опустошившей Херсонскую область

Богдан Лютюк, Максим Кононенко, Мыкола Гоманюк. Фото: Ян Левченко

«Мы стараемся продвигать социологические темы через искусство, музейные и экологические проекты, - говорит глава социологической организации региона Микола Гоманюк. – Во всех наших инициативах в сфере культуры используется социологический материал. Для этого проекта мы с коллегами провели 50 глубинных интервью с жителями Херсонщины, которые были под российской оккупацией, стали свидетелями боевых действий и сейчас остаются ими, ведь Днепр – это линия фронта».

Даже если интервью взяты у носителей экстремального опыта, их еще нужно донести до широкой публики. Тем более, когда это жанр социологического глубинного интервью – оно обычно занимает 30–40 страниц. Поэтому, по словам Гоманюка, были отобраны «наиболее драматичные истории, связанные с повседневным опытом. Это то, что выпадает из поля обычных медиа. О боевых действиях и освобождении территорий вы и так напишете», - поясняет социолог.

Соцолог Мыкола Гоманюк на открытии выставки. Фото: Ян Левченко

Вытащив на поверхность немедийные сюжеты, херсонские социологи узнали, что в Таллинне есть Анатолий Лютюк, который делает графические книги в старинной технике. Так появилась идея визуализировать материал интервью в виде книги из 12 альбомов от разных авторов из Украины. Кто-то из них, как Валерия Гуран и Константин Терещенко, претворяют в графике свой опыт жителей Херсонщины. Кто-то, как Мария Апрятова из Одессы и Татьяна Адаменко из Днепра, предлагают свой взгляд на трагедию Херсонщины.