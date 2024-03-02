В футболе хотят ввести штрафные минуты

Совет Футбольной ассоциации Англии сегодня обсудит планы на своем ежегодном собрании в Лох-Ломонде, сообщает Би-би-си. Предложение о так называемой синей карте, появившееся в феврале, не будет принято.

ФИФА, руководящий орган мирового футбола, заявила, что подготовка к введению синей карты была неправильной и преждевременной. При этом сложно было понять, что в игре можно использовать штрафные минуты.