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В футболе хотят ввести штрафные минуты

rus.postimees.ee
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Футбольный арбитр Кристо Тохвер. Фото носит иллюстративный характер.
Футбольный арбитр Кристо Тохвер. Фото носит иллюстративный характер. Фото: MICHAL CHWIEDUK via www.imago-images.de/imago images/Newspix

В феврале совет Международной футбольной ассоциации отложил введение «синей карточки» в профессиональном футболе. При этом хотят использовать известные из хоккея штрафные минуты, в течение которых оштрафованный игрок должен покинуть поле на определенный период времени.

Совет Футбольной ассоциации Англии сегодня обсудит планы на своем ежегодном собрании в Лох-Ломонде, сообщает Би-би-си. Предложение о так называемой синей карте, появившееся в феврале, не будет принято.

ФИФА, руководящий орган мирового футбола, заявила, что подготовка к введению синей карты была неправильной и преждевременной. При этом сложно было понять, что в игре можно использовать штрафные минуты.

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