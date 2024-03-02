В феврале совет Международной футбольной ассоциации отложил введение «синей карточки» в профессиональном футболе. При этом хотят использовать известные из хоккея штрафные минуты, в течение которых оштрафованный игрок должен покинуть поле на определенный период времени.
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В футболе хотят ввести штрафные минуты
Совет Футбольной ассоциации Англии сегодня обсудит планы на своем ежегодном собрании в Лох-Ломонде, сообщает Би-би-си. Предложение о так называемой синей карте, появившееся в феврале, не будет принято.