Жительница Эстонии отметила столетие и раскрыла свой секрет долголетия

«Ирене-Вильхельмине, которая последние 80 лет своей долгой жизни проживает в деревне Пресси, сама построила собственный дом из старого дома с глиняными полами. Около десяти лет ее поддерживает внук Сейлар, последние полтора года он и его спутница жизни постоянно проживают на хуторе своей бабушки», - поделилась информацией специалист по коммуникации волости Рыуге Вийвика Нагель.

По ее словам, разговорчивая именинница хорошо помнит то время, когда в деревне было шесть домохозяйств, три из них сейчас пустуют. В жизни она видела и хорошее, так и плохое, работала в коровнике и сама держала животных. Потсепп помнит времена, когда животным давали еды горстями, а людям и того меньше. Старушка блестяще помнит имена своих бывших начальников, а также дорогу, по которой она ходила на работу в сарай.

У Потсепп трое детей, семь внуков, а количество правнуков уже можно исчислять двузначными числами.

Конечно, именинницу периодически просят раскрыть тайну ее долголетия, но ответ на этот вопрос каждый день разный: прекрасная погода, вкусная еда, хороший напиток... Проще говоря, секрет прост — находить радость в мелочах. Желание что-то делать по-прежнему велико, но зимой выходить на улицу мешают скользкие дороги.

За свою жизнь пожилая дама редко обращалась к врачам. В этом доме не носят очков, при хорошем освещении и достаточно крупном тексте она может читать даже газеты.