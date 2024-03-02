Фото и видео ⟩ Силы обороны Эстонии испытали новый вид боеприпасов

«Сегодняшнее развитие эстонской артиллерии характеризует девиз: citius, fortius, longius - к большей скорости, огневой мощи и дальности стрельбы», - пояснил командир артиллерийского батальона дивизии, подполковник Аллан Райдма.

«Знания на уровне кадровых военных, исправные системы вооружения, точный, своевременный и разрушительный огонь по всему полю боя - вот основа успеха. Каждый снаряд должен окупаться на поле боя. Если возникнет необходимость, мы будем готовы навести хаос с помощью собственных систем вооружения, а боеприпасы, которые мы приобретаем, обеспечивают нас всем необходимым для последующих действий».

Новый 155-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд немецкого производителя Rheinmetall предназначен для поражения пехоты и среднебронированных целей на расстоянии до 40 километров. Высокоточный снаряд Vulcano с дальностью стрельбы до 70 километров предназначен для уничтожения среднебронированных точечных целей. Он может применяться как по стационарным, так и по мобильным целям.

В ближайшем будущем артиллеристы дивизии также смогут вооружаться снарядами, предназначенными для уничтожения бронетехники противника. Противотанковый снаряд Bonus содержит автономные бронебойные боеголовки, работающие по принципу «выстрелил - забыл», и имеет дальность стрельбы около 35 километров.

Основной задачей артиллерийского батальона дивизии во время войны является поддержка пехоты и маневренных подразделений дальнобойным огнем и уничтожение особо важных целей. Артиллерийский батальон дивизии является центром навыков и опыта ведения непрямого огня в Силах обороны.

Дивизия является крупнейшим сухопутным подразделением Сил обороны, зона действия которого охватывает всю территорию Эстонии. Дивизия включена в систему командования НАТО командующим Силами обороны и подчинена Северо-восточному командованию НАТО.

Дивизия выполняет две основные задачи в военной обороне Эстонии - связывает в бою части сухопутной обороны, бригады и другие виды вооруженных сил, а также является связующим звеном между союзниками и их военным потенциалом.